Alevilere dışarı çıkmama, PKK'lılara kutlama yapmama çağrısı yapılmıştı! Özgürlüğün 1. yılını kutlayan Suriye'de patlama!
61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Beşar Esad’ın ülkeden kaçmasıyla özgürlüğüne kavuşan Suriye’de devrimin 1 yılı kutlamalarına bombalı saldırı gölge düşürdü. Saldırıdan saatler önce Alevilere dışarı çıkmama uyarıları yapılması dikkat çekti.
Halk devriminin 1 yılı kutlamalarının yapıldığı Suriye'de yabancı diplomatların kaldığı Four Seasons Oteli yakınlarına yerleştirilen bomba patladı. Çok sayıda ambulas ve güvenlik güçleri patlama yerine sevk edildi.
Şam’ın en yoğun noktalarından Şükrü Kuvvetli Bulvarı’ndaki patlamada büyük panik yaşanırken ilk gelen bilgilere göre ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ALEVİLERE SOKAK, PKK’LILARA KUTLAMA YASAĞI
Saldırıdan önce Alevi İslam Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Gazal, Baas rejiminin yıkılış yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yayınlayarak, “Alevi topluma 5 günlük genel grev ve evlerine kapanma” çağrısı yapmıştı. Terör örgütü PKK/YPG ise rejimin yıkılışını kutlamasına rağmen DEAŞ tehdidini gerekçe göstererek, kutlama ve toplu etkinlikleri yasaklamıştı.
