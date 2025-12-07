Çin ve Rusya’dan ortak 3’üncü füze savunma tatbikatı: üçüncü bir tarafı hedef almadığı vurgusunu yaptı

Çin Savunma Bakanlığı, Çin ve Rus orduları tarafından Rusya topraklarında müşterek füze savunma tatbikatının icra edildiğini açıkladı. Tatbikatın, askeri komuta ve füze savunma sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini artırmaya odaklandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre tatbikat, Aralık ayı başlarında Rus topraklarında gerçekleştirildi. Bu, Rusya ile Çin tarafından bugüne kadar müşterek icra edilen 3’üncü füze savunma tatbikatı oldu.

Öte yandan Çin Savunma Bakanlığı, bahse konu tatbikat ile ilgili olarak “üçüncü bir tarafı hedef almadığı, güncel uluslararası ve bölgesel durumla ilgisinin bulunmadığı” vurgusunu yaptı.

Pekin tarafı, tatbikatın güncel uluslararası ve bölgesel durumla alakasının olmadığını açıklasa da Rusya–Çin savunma iş birliğinin stratejik düzeyde güçlendiğine dikkat çekiliyor. Tatbikatın, iki ülkenin füze savunma mimarisini derinleştirme sürecinin devamı niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2025’te diğer ülkelerin yürüttüğü nükleer test programlarını gerekçe göstererek Pentagon’a “eşit koşullarda” nükleer silah testlerine yeniden başlaması talimatını vermişti. “Diğerleri test yaparken, bizim de yapmamızın uygun olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD, 1992 yılından bu yana nükleer silah testi yapmadı. O dönemin ABD Başkanı George H. W. Bush tek taraflı bir test moratoryumu ilan etmiş; 1996 yılında ise Başkan Bill Clinton, Kapsamlı Nükleer Test Yasağı Anlaşması’nı (CTBT) imzalamıştı.