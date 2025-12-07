  • İSTANBUL
Galatasaray Lisesi'nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!
Gündem

Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!

Galatasaray Lisesi’nin geleneksel Kış Pilav Günü’nde yaşananlar büyük tepki topladı. Etkinlikte, cezaevinde bulunan gazeteci Fatih Altaylı ile mason derneği başkanı Remzi Sanver’in fotoğraflarının yer aldığı bir pankartın asılması, kamuoyunda infiale yol açtı. Eğitim yuvasında ideolojik mesaj verilmesine ve tutuklu isimlerin adeta rol model gibi sunulmasına sert tepkiler yükseldi.

Skandal pankartta Tevfik Fikret’in dizeleri kullanılarak sözde “özgürlük” vurgusu yapılması ise provokasyonun boyutunu gözler önüne serdi. Eğitim yuvasında ideolojik mesaj verilmesine ve tutuklu isimlerin adeta rol model gibi sunulmasına sert tepkiler yükseldi.

Fatih Altaylı’nın yıllardır milletin değerleriyle kavgalı çizgisinin bugün gençlere “rehber” diye sunulması, “kılavuzu tutuklu olanın sonu hayır olmaz” sözlerini bir kez daha hatırlattı. Galatasaray gibi köklü bir kurumun böylesi tartışmalı figürler üzerinden istismar edilmesi, “bir okuldan çok ideolojik vitrin mi oluşturuluyor?” sorusunu beraberinde getirdi.

 

Sözcü'nün haberine göre; Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Kış Pilav Günü’nde tutuklu gazeteci Fatih Altaylı ve Can Holding soruşturmasında tutuklanan eski Bilgi Üniversitesi Rektörü ve 'Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Büyük Üstadı' Remzi Sanver’in fotoğraflarının bulunduğu ve üzerinde Tevfik Fikret’in "Kimseden Ümmîd-i Feyz Etmem" şirinin yer aldığı bir pankart asıldı.

TEVFİK FİKRET'İN ŞİİRİNE YER VERİLDİ

Pankartın hemen altında, MESEM protestosunda tutuklanan 16 TİP'li öğrenciden biri olan Elif Akın'ın fotoğrafı da yer aldı.

Pankartta, "Bir eğik baş bir boyunduruktan ağırdır boynuma; Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim” ifadelerine yer verildi.

Tevfik Fikret de 1908 ve 1910 yılları arasında Galatasaray Lisesi’nin müdürlüğünü yapmıştı.

Altaylı’nın tutuklanmasının ardından Galatasaray Lisesi’nden dönem arkadaşları bir açıklama yaparak karara tepki göstermiş ve ilgili yazıda şu ifadelere yer verilmişti:

“Galatasaray Lisesi’nden devre arkadaşımız, değerli gazeteci ve yorumcu Fatih Altaylı’nın yaşadıkları bizleri derinden üzmüştür. Ancak asıl endişemiz, 2025 yılında, yani 21. yüzyılda, özgürlükçü değerlere sahip olması gereken güzel vatanımızda, hiçbir tehdit unsuru içermeyen sözler nedeniyle bir gazetecinin gözaltına alınması, savcılığa ve mahkemeye sevk edilmesi ve tutuklanmasıyla karanlık bir döneme doğru sürüklendiğimizi hissetmemizdir”

