Avustralya'dan, Afgan yetkililere seyahat yasağı

Avustralya, ordusunun Afganistan'da gerçekleştirdiği sivil katliamlarıyla gündeme gelmişti.

Avustralya Cumartesi günü Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin dört yetkilisine, ülkede "kadınlar ve kız çocukları için kötüleşen insan hakları durumu" nedeniyle mali yaptırımlar ve seyahat yasağı getirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, söz konusu yetkililerin İslam Emirliği yönetimindeki ülkede “kadın ve kız çocuklarının baskı altına alınmasına ve iyi yönetişimin ya da hukukun üstünlüğünün baltalanmasına” karıştıklarını söyledi.

Avustralya, yirmi yıl boyunca Afgan güvenlik güçlerini eğiten ve Taliban'la savaşan NATO liderliğindeki uluslararası gücün bir parçası olduktan sonra Ağustos 2021'de Afganistan'dan askerlerini çeken birkaç ülkeden biriydi.