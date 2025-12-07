Pes artık! Motosiklet üzerinde ayağa kalkıp uzandı
Adana’da trafikte ilerleyen bir motosiklet sürücüsünün önce ayağa kalktığı ardından aracın üzerine uzanarak yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Adana’nın Seyhan ilçesinde motosiklet sürücüsünün trafikte yaptığı tehlikeli hareketler, başka bir sürücünün cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Bulunması için çalışma başlatıldı
Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda ilerleyen 01 AUZ 495 plakalı motosikletin sürücüsü, tehlikeli hareketler yaptı. Önce motosikletin üzerinde ayağa kalkan sürücü, ardından da aracın üzerine uzanarak yolculuk etti. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis, sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.