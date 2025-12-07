  • İSTANBUL
Eşi başörtüsü taktı her şey değişti: Meyhaneden seccadeye...
Eşi başörtüsü taktı her şey değişti: Meyhaneden seccadeye...

Serdar Tuncer’in Hâsılıkelâm programına katılan eski milli futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz; eşinin başörtüsü takmasıyla yaşadığı büyük değişimi, meyhaneden seccadeye uzanan hayat hikayesini ve namazla gelen tövbeyi anlattı.

Serdar Tuncer ile Hasılıkelam’a konuk olan Abdülkerim Durmaz, 38 yaşında yeniden doğmasına neden olan hayatının kırılma noktasını anlattı. Beraber meyhanelere gece alemlerine katıldığı eşinin bir  başörtüsü takıp namaz kılmaya başlamasıyla hayatında kırılma noktası yaşadığını anlatan Durmaz, “yanlış yolda olduğunu anlamasının” kırılma anlarını, hayatın içindeki işaretleri ve kendisini yeniden inşa etme süreci samimi bir dille izleyenlerle paylaştı.

