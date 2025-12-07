Eşi başörtüsü taktı her şey değişti: Meyhaneden seccadeye...

Serdar Tuncer ile Hasılıkelam’a konuk olan Abdülkerim Durmaz, 38 yaşında yeniden doğmasına neden olan hayatının kırılma noktasını anlattı. Beraber meyhanelere gece alemlerine katıldığı eşinin bir başörtüsü takıp namaz kılmaya başlamasıyla hayatında kırılma noktası yaşadığını anlatan Durmaz, “yanlış yolda olduğunu anlamasının” kırılma anlarını, hayatın içindeki işaretleri ve kendisini yeniden inşa etme süreci samimi bir dille izleyenlerle paylaştı.