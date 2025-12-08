  • İSTANBUL
Yaşam
İstanbul’da hava durumu nasıl olacak sorusunun yanıtı, Meteoroloji kaynaklarından gelen kritik uyarılarla belirlendi. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların ardından kentte sağanak yağış etkili olmaya başladı. İstanbullular sabah saatlerine yağış ile uyanırken, İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek ve beklenen kar yağışı ne zaman gelecek sorusu gündeme oturdu. Uzman tahminleri, kar beklentisinin Ocak ayını işaret ettiğini gösteriyor. İşte güncel hava durumu

Foto - İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış ne kadar sürecek, kar ne zaman geliyor?

İstanbul’da hava durumu nasıl olacak sorusuna yönelik son tahminler, İstanbulluların kış hazırlıklarını hızlandırdı. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte Meteoroloji'den kent genelinde kar, don, kuvvetli sağanak, sis ve pus gibi risklere karşı peş peşe uyarılar gelmektedir. İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek ve hava sıcaklıkları hangi seviyelere gerileyecek sorusu merak edilirken, uzmanlar kışın gerçek yüzünün ne zaman görüleceğine dair net tarihler verdi.

Foto - İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış ne kadar sürecek, kar ne zaman geliyor?

Hava durumuna göre ya açık ya da kapalı alan tercihinde bulunacak olanlar yaşadığı ilde yağmur, kar yağacak mı araştırıyor. Meteoroloji kaynaklarından gelen son tahminler İstanbul için kış hazırlıklarını hızlandırdı. Aralık ayına doğru ilerlerken, hava sıcaklıklarının düşmesi kar ihtimalini artırdı.

Foto - İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış ne kadar sürecek, kar ne zaman geliyor?

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İstanbul'da sıcaklıklar hızla düşerken Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor. Kent genelinde kar, don, kuvvetli sağanak, sis ve pus ihtimali artmış durumda. Paylaşılan haritalar, özellikle sabah ve gece saatlerinde risklerin belirginleşeceğini gösteriyor. Kentin hangi bölgelerinin daha fazla etkileneceği merak konusu olurken gözler yeni uyarılara çevrildi. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklığın 15, en düşük sıcaklığın ise 10 derece olması bekleniyor.

Foto - İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış ne kadar sürecek, kar ne zaman geliyor?

İSTANBUL’DA SAĞANAK YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK? İstanbul'da yağışlar bölgesel olarak Salı gününe kadar süreklilik gösterecek. Kentte sıcaklıkların birkaç gün boyunca 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Bugün Sıcaklık: İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklığın 15 derece, en düşük sıcaklığın ise 10 derece olması beklenmektedir. Yağış Süresi: İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek sorusunun cevabı, yağışların bölgesel olarak Salı gününe kadar süreklilik göstereceği yönündedir. Kentte sıcaklıkların birkaç gün boyunca 15 derece civarında seyretmesi beklenmektedir. Kritik Uyarılar: Meteoroloji, kent genelinde kar, don, kuvvetli sağanak, sis ve pus ihtimalinin arttığını belirterek, yeni uyarılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunmaktadır.

Foto - İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış ne kadar sürecek, kar ne zaman geliyor?

İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen son güncel hava durumlarına ilişkin tahminleri değerlendirdi. Bu sene İstanbul'da kar büyük bir ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi gelecek veya ocak ayı ortalarında gelecek. Çünkü kutuplardan sarkan soğuk hava ancak o zaman bizim enlemlerimizi etkilemeye başlayacak. Dolayısıyla aralık ayında daha ılıman bir hava gözüküyor. Batı bölgelerinde ama Anadolu daha yüksek bir şey oldu. Coğrafi olarak daha yüksek olduğu için orada aralık ayının ikinci yarısında kar yağışları olabilir. Hatta bu pazartesi günü Doğu Anadolu'da yani Kars, Ardahan, Erzurum, Malatya gibi yerlerde karla karışık yağmur görülecek. Yükseklerde de tabi kar yağışı olacak.

