İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış ne kadar sürecek, kar ne zaman geliyor?

İstanbul’da hava durumu nasıl olacak sorusunun yanıtı, Meteoroloji kaynaklarından gelen kritik uyarılarla belirlendi. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların ardından kentte sağanak yağış etkili olmaya başladı. İstanbullular sabah saatlerine yağış ile uyanırken, İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek ve beklenen kar yağışı ne zaman gelecek sorusu gündeme oturdu. Uzman tahminleri, kar beklentisinin Ocak ayını işaret ettiğini gösteriyor. İşte güncel hava durumu