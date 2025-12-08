İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış ne kadar sürecek, kar ne zaman geliyor?

İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen son güncel hava durumlarına ilişkin tahminleri değerlendirdi. Bu sene İstanbul'da kar büyük bir ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi gelecek veya ocak ayı ortalarında gelecek. Çünkü kutuplardan sarkan soğuk hava ancak o zaman bizim enlemlerimizi etkilemeye başlayacak. Dolayısıyla aralık ayında daha ılıman bir hava gözüküyor. Batı bölgelerinde ama Anadolu daha yüksek bir şey oldu. Coğrafi olarak daha yüksek olduğu için orada aralık ayının ikinci yarısında kar yağışları olabilir. Hatta bu pazartesi günü Doğu Anadolu'da yani Kars, Ardahan, Erzurum, Malatya gibi yerlerde karla karışık yağmur görülecek. Yükseklerde de tabi kar yağışı olacak.