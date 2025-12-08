PEUGEOT Türkiye global başarıda söz sahibi! 2025’i rekorla kapatıyor!

PEUGEOT, Türkiye pazarındaki gücünü ve yerli üretimle sağladığı avantajları her geçen yıl artırıyor. Global CEO Alain Favey ve Türkiye Marka Direktörü Gupse Kaplan, markanın küresel vizyonunu, Türkiye’deki performansını ve gelecek hedeflerini basın toplantısında paylaştı. 2025 yılı, rekor satışlar ve yeni model lansmanlarıyla PEUGEOT Türkiye için tarihi bir yıl oldu. Toplantıda, elektrikli araçlar ve hafif ticari araçlardaki büyüme özel olarak vurgulandı.

Toplantıda öne çıkan başlıklar şöyle:

PEUGEOT Global CEO Alain Favey:

PEUGEOT bugün küresel bir markadır ve Türkiye, bu uluslararası hedefimizin çok önemli bir parçasıdır.

2024’te dünya genelinde 1.1 milyon araç sattık, 2025 yılı ekim ayı sonu itibarıyla 919 bin araç satışı gerçekleştirdik.

2030 hedefi 1.5 milyon araç

Avrupa’da yüzde 3 büyüme ile 704 bin araç satarken, Avrupa dışı pazarlarda büyüme çok daha yüksek. Güney Amerika yüzde 11, Asya-Pasifik yüzde 12 ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Doğu ve Afrika’da ise yüzde 17 oranında büyüdük. Bu toplamda 103 bin satış anlamına geliyor.

2030 hedefimiz, dünya genelinde 1.5 milyon adetlik satış ve Avrupa’da yüzde 7 pazar payına ulaşmak.

Türkiye’de elektrikli araç satışlarımız yüzde 80 arttı. SUV pazarında ikinci sıradayız, C-Van ve B-SUV segmentlerinde de güçlü bir performans sergiliyoruz.

Türkiye’ye özel plan

Yeni modellerimizin lansmanı Türkiye’de çok önemli olacak. 208 GTI, yenilenen 308 ve 408’in Brüksel Motor Show’da tanıtımı, Türkiye pazarına özel planlanıyor.

i-Cockpit teknolojisi ile sürüş keyfini artırıyoruz. HyperSquare konsepti ile direksiyon simidi elektronik sinyallerle tekerleklere bağlanıyor ve sürüş hassasiyetini yükseltiyor.

Yeni POLYGON konsept otomobil, HyperSquare teknolojisini ve gelecekteki PEUGEOT tasarım öğelerini Türkiye’de sergileyecek.

PEUGEOT Türkiye Marka Direktörü Gupse Kaplan:

2025 yılı otomobil pazarında hedefimiz, en az 1.2 milyon araç üzerinden bir büyüme öngörmekti. İlk 11 ayda bu tahminimizi doğrulayan sonuçlar elde ettik. 1.2 milyona yaklaşan bir pazar mevcut.

PEUGEOT Türkiye olarak yılın ilk 11 ayında 74 bin 920 adetlik satış gerçekleştirdik. Bu hedefimizi kasım itibarıyla aşmış olduk ve yıl sonunda 80 binin üzerinde satışla tarihi bir rekor bekliyoruz.

Güçlü performans

SUV segmentinde yeni 5008 ve 3008 modelleriyle ikinci sıradayız. 2008 modeli kendi segmentinde güçlü bir performans sergiliyor. 408 modeli Türkiye, PEUGEOT’nun en güçlü satış pazarlarından biri.

Elektrikli ve hibrit araç satışlarımız, geçen yıla göre yüzde 80 arttı. Binek otomobil satışlarının yüzde 40’ı artık elektrikli araçlardan oluşuyor.

Hafif ticari araçlarda yılı 25 binin üzerinde satış ve yüzde 10 pazar payı ile 4. sırada kapatmayı hedefliyoruz. Rifter modeli segmentinde ikinci sırada, Expert ve Traveller modellerinin satışları geçen yıla göre iki kat arttı

Rifter ve Partner Van modellerinde manuel ve otomatik vites seçeneklerini çeşitlendirerek farklı müşteri segmentlerine ulaştık.

Yerli üretimle güçleniyoruz

Yerli üretimin gücüyle başarımızı artırıyoruz. Expert Van modelinin ardından, Expert Traveller aralık ayı itibarıyla Tofaş fabrikasında yerli üretime başladı.

Boxer modelimizin üst yapılı minibüs versiyonunu da üretici garantisiyle satışa sunuyoruz. 2026’da üst yapılı araçlar stratejik önemde olacak ve yerli üretim ile ürün gamımız güçlenecek.

Globalde Türkiye, özellikle yaz aylarında PEUGEOT satılan ülkeler arasında ikinci sıradaydı. Kasım ayı itibarıyla toplam satışlarda beşinci sıradayız. Orta Doğu-Afrika bölgesinde en çok PEUGEOT satan ülkeyiz. Ticari araç satışında ise dünya genelinde ikinci sıradayız.