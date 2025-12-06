Tutuklu başkan apar topar hastaneye kaldırıldı! Cezaevinde fenalaştı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildi. Cezaevinde rahatsızlandığı öğrenilen Böcek’in tedavisinin hastanede sürdüğü belirtilirken, sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Antalya'da tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nden şikayetleri sebebiyle bugün gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 63 yaşındaki Muhittin Böcek'in şikayetlerinin değerlendirildiği öğrenildi.
Muhittin Böcek sosyal medya hesabından daha önce yaptığı açıklamalarda şeker, kalp, tansiyon, prostat rahatsızlığı, böbrek değerlerinin yüksekliği, akciğer problemleri yaşadığını ve 22 ilaç kullandığını paylaşmıştı.
