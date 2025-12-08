  • İSTANBUL
Gece şehir merkezine indiler! İki tilki oyun oynarken görüntülendi
Yaşam

Gece şehir merkezine indiler! İki tilki oyun oynarken görüntülendi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bayburt’ta yiyecek aramak için şehir merkezine inen iki tilki, gece saatlerinde birbirleriyle oynarken cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Bayburt’ta şehir merkezine inen iki tilki, gece saatlerinde Çoruh Nehri kıyısı yakınlarında hem yiyecek aradı hem de bir süre birbirleriyle oyun oynadı.

 

Gözlerine inanamadı

Gençosman Mahallesi'nde Çoruh Nehri kıyısı yakınlarında yiyecek aradığı tahmin edilen iki tilki, bir süre sonra birbirleriyle oynamaya başladı. Tilkilerin oyun oynadığı anlar, yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

Yiyecek aramak için şehre iniyorlar

İnsanlardan uzak duran ve ürkek halleriyle bilinen tilkiler, genellikle insanların olmadığı gece saatlerinde şehir merkezine inerek yiyecek arıyor.

 

Yabani hayvanların zaman zaman yerleşim alanlarında görülebildiğini belirten uzmanlar, insanlar tarafından beslenmeye alışan tilkilerin zamanla bağımlı hale geldiğini bu nedenle doğal avlanma içgüdülerinin zayıfladığını ifade ederek, vatandaşları yiyecek bırakmamaları konusunda uyarıyor.

