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Yerel Yüksek gerilim hattına temas eden sac faciaya yol açtı
Yerel

Yüksek gerilim hattına temas eden sac faciaya yol açtı

Yeniakit Publisher
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Yüksek gerilim hattına temas eden sac faciaya yol açtı

Diyarbakır Bismil'de kaynak yapmak için dama çıkarılan sacın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu 3 kişi elektrik akımına kapıldı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde sac onarımı sırasında feci bir olay yaşandı.

 

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Aktaş (45) ile 2 çırağı, 2 Ekim’de etkili olan kuvvetli rüzgarda düşen sacı kaynak yapmak için dama çıktı. Bu sırada sacın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu Aktaş ve 2 çırağı akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mustafa Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır’daki hastanelere sevk edilen 2 yaralının durumlarının ağır olduğu belirtildi.

 

Mustafa Aktaş’ın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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