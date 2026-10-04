Yüksek gerilim hattına temas eden sac faciaya yol açtı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde sac onarımı sırasında feci bir olay yaşandı.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Aktaş (45) ile 2 çırağı, 2 Ekim’de etkili olan kuvvetli rüzgarda düşen sacı kaynak yapmak için dama çıktı. Bu sırada sacın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu Aktaş ve 2 çırağı akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mustafa Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır’daki hastanelere sevk edilen 2 yaralının durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Mustafa Aktaş’ın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.