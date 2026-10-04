Yüksek gerilim hattına temas eden sac faciaya yol açtı
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Diyarbakır Bismil'de kaynak yapmak için dama çıkarılan sacın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu 3 kişi elektrik akımına kapıldı.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde sac onarımı sırasında feci bir olay yaşandı.
Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Aktaş (45) ile 2 çırağı, 2 Ekim’de etkili olan kuvvetli rüzgarda düşen sacı kaynak yapmak için dama çıktı. Bu sırada sacın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu Aktaş ve 2 çırağı akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mustafa Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır’daki hastanelere sevk edilen 2 yaralının durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Mustafa Aktaş’ın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.