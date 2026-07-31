Başörtülü anneye iğrenç sözler: "Daha fazla üremeyin Yobazsınız" AKİT yazdı laikçi yobaz tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Konya’nın Selçuklu ilçesinde bebeğiyle yürüyen Aylin Altuntaş'a başörtüsü üzerinden nefret kusan ve "Başındaki ile daha fazla üremeyin" şeklinde çirkin ifadeler kullanan laikçi yobaz Refika Beyza Yakargüneş, Akit’in skandalı gündeme getirmesi sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Konya’da Laikçi yobazlar iyice zıvanadan çıktığını gösteren bir skandal daha yaşandı. Selçuklu ilçesinde bebeğiyle yürüyen Aylin Altuntaş'a başörtüsü üzerinden nefret kusan Refika Beyza Yakargüneş, adlı kadın, “Daha fazla üremeyin... başındaki ile daha fazla üremeyin. Yobazsınız, siz, kapalılar ürememeli, deliler hastanesine kapatılmalısınız, gerizekalılar...'' sözlerini kullanarak küstah hakaretlerde bulundu.
AKİT GÜNDEME TAŞIDI
Akit’in gündeme taşıdığı olay sonrası hareket geçen Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, laikçi yobaz kadın hakkında “Halkı Kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme, hakaret ve kadına karşı basit yaralama” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Gözaltına alınan laikçi kadın, Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğince “Kadına karşı kasten yaralama” suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Gündem
Öğüt, kısa şortlar için ‘teşhir’ dedi, yobazlar kudurdu! Cevap veremeyince kin ve nefret kustular