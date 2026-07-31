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Gündem Başörtülü anneye iğrenç sözler: "Daha fazla üremeyin Yobazsınız" AKİT yazdı laikçi yobaz tutuklandı
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Başörtülü anneye iğrenç sözler: "Daha fazla üremeyin Yobazsınız" AKİT yazdı laikçi yobaz tutuklandı

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Başörtülü anneye iğrenç sözler: "Daha fazla üremeyin Yobazsınız" AKİT yazdı laikçi yobaz tutuklandı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bebeğiyle yürüyen Aylin Altuntaş'a başörtüsü üzerinden nefret kusan ve "Başındaki ile daha fazla üremeyin" şeklinde çirkin ifadeler kullanan laikçi yobaz Refika Beyza Yakargüneş, Akit’in skandalı gündeme getirmesi sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Konya’da Laikçi yobazlar iyice zıvanadan çıktığını gösteren bir skandal daha yaşandı. Selçuklu ilçesinde bebeğiyle yürüyen Aylin Altuntaş'a başörtüsü üzerinden nefret kusan Refika Beyza Yakargüneş, adlı kadın, “Daha fazla üremeyin... başındaki ile daha fazla üremeyin. Yobazsınız, siz, kapalılar ürememeli, deliler hastanesine kapatılmalısınız, gerizekalılar...'' sözlerini kullanarak küstah hakaretlerde bulundu.

AKİT GÜNDEME TAŞIDI

Akit’in gündeme taşıdığı olay sonrası hareket geçen Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, laikçi yobaz kadın hakkında “Halkı Kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme, hakaret ve kadına karşı basit yaralama” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Gözaltına alınan laikçi kadın, Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğince “Kadına karşı kasten yaralama” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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Yorumlar

Adem

Su sifata bak,seytan suratli .....konya gibi dindar bir ilde ve müslüman olan bu ülkede su o liselerin yaptigina bak,bu tür magandalari en agir cezalara çarptirmak lazim....yahudi bile lanetli kavmini yasalarla koruyor,bizim devlet uyuyormu?nefret suçu,artirsin cezalari.....

Şükrü

İslam düşmanlığı yapan her kim olursa olsun mutlaka sınır dışı edilmelidir.
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