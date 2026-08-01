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Aktüel Alevler kilometrelerce uzaktan görüldü! 8 bin metrekareden fazla alan küle döndü
Aktüel

Alevler kilometrelerce uzaktan görüldü! 8 bin metrekareden fazla alan küle döndü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Erzincan’ın Beşsaray köyünde rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında otluk alanlar ve tarım arazileri zarar gördü. Köylülerin traktörlerle müdahale ettiği alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması önlendi...

Erzincan’ın Beşsaray köyünde gece saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

 

Edinilen bilgiye göre, Erzincan merkeze bağlı Beşsaray köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede otluk alanlardan tarım arazilerine sıçrayarak geniş bir alana yayıldı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmakta güçlük çekilen yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra köy halkı da traktörler ve çeşitli ekipmanlarla müdahale etti. Vatandaşların yoğun çabası sayesinde alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması önlendi.

 

Yangının büyüklüğü çevre yerleşim yerlerinden de görüldü. Beşsaray köyünde yükselen alevlerin, kilometrelerce uzaklıktaki Işıkpınar köyünden dahi fark edildiği belirtildi.

 

Gece saatlerinde büyük paniğe neden olan yangının ardından gündüz saatlerinde dron ile yapılan çekimlerde yangının bıraktığı tahribat ortaya çıktı. Havadan görüntülenen bölgede 8 bin metrekareden fazla otluk alan ve tarım arazisinin tamamen yandığı görüldü.

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