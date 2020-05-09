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Teknoloji

Yüksek çözünürlüklü görüntüleri elde edildi!

Gök bilimciler, Hawaii'de Maunakea Yanardağı'ndaki Gemini Rasathanesi ile 'şanslı görüntüleme' olarak bilinen tekniği kullanarak Jüpiter'in yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:43:00 -
Yüksek çözünürlüklü görüntüleri elde edildi!

California Üniversitesi'nden Michael Wong liderliğindeki bir ekip, Gemini Rasathanesi gözlemleriyle uzay teleskobu Hubble ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Jüpiter keşif uydusu Juno'dan alınan görüntüleri bir araya getiren bir teknik kullandı.

'Şanslı görüntüleme' adı verilen teknik sayesinde Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeninde yıldırımlar ve kasırgaların yanı sıra büyük kırmızı benek üzerindeki siyah noktaların yüksek çözünürlüklü görüntüsü elde edildi.

Görüntüler, siyah noktaların bulut örtüsündeki boşluklar olduğunu ortaya koydu.

Çalışmanın ayrıntıları "The Astrophysical Journal Supplement Series" dergisinde yayımlandı.

65 kilometreyi buluyor

Devasa ve daimi kasırgalara sahne olan Jüpiter'de düz beyaz kenarlı bulutların aşağıdan yukarı uzunluğu 65 kilometreyi buluyor. Gezegendeki yıldırımlar, Dünya'daki en büyük şimşeklerden üç kat daha fazla enerji açığa çıkarıyor.

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Yorumlar

Memet

Ankarada yargı iki fetöcüyü serbest bıraktı. Yakında bu kararı kullanıp emsal teşkil eden karar çıkaracaklar. Uyuma akit
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