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Gündem Bakan Uraloğlu'ndan batan gemi açıklaması: Şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşamadık
Gündem

Bakan Uraloğlu'ndan batan gemi açıklaması: Şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşamadık

Yeniakit Publisher
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Bakan Uraloğlu'ndan batan gemi açıklaması: Şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşamadık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bölgeye arkadaşlarımız ulaştığında TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinin battığı düşündüğümüzü teyit ettik. Batan gemide 10 tane vatandaşımız var. Tamamı Türk. 11 dakika gibi kısa bir sürede battığını söyleyebiliriz. Geminin bazı emareleri olduğunu gördük ama sağ olarak kimseye ulaşamadık. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.” dedi.

İstanbul Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle geçmiş olsun. Bu sabaha karşı 3.26’da acil çağrı aldık. Böylelikle bilgimiz oldu. Acil çağrı konumu bildiren bir sistem. Ana kurtarma merkezimiz anons geçerek gemiye ulaşmaya çalıştı. Bir geminin kaptanı dönüş yaparak gemi ile çarpıştığı bilgisini verdi. Ekipleri bölgeye yönlendirdik.

Bölgeye arkadaşlarımız ulaştığında TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinin battığı düşündüğümüzü teyit ettik. Batan gemide 10 tane vatandaşımız var. Tamamı Türk. 11 dakika gibi kısa bir sürede battığını söyleyebiliriz. Geminin bazı emareleri olduğunu gördük ama sağ olarak kimseye ulaşamadık. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

Ayrıntılar gelecek...

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Yorumlar

Yok mu istifa eden?

Şimdi Girne, feribot kazası, onca can gitti 1 istifa bile olmadı. Yazıklar olsun. Allah büyük.
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