Daha 12 yaşındayken 1.90 boyundaydı! İşte Galatasaray’ın dev stoperinin öyküsü

ASLINDA GOLCÜYDÜ Bitshiabu'nun kariyerindeki bir başka dikkat çekici ayrıntı ise futbola stoper olarak başlamaması. İlk yıllarında forvet ve ön libero olarak görev yapan genç oyuncuyu savunmanın merkezine çeken kulüp PSG oldu.Bitshiabu, uzun ve çizgi kıran paslarını özellikle geliştirdiğini, genç yaşlarda kazandığı teknik özellikleri daha sonra savunmadan oyun kurarken kullandığını anlattı. MBAPPE BİLE YAŞINI DUYUNCA ŞAŞIRDI Bitshiabu'nun fiziği PSG'nin A takımında da şaşkınlık yarattı. Kendi anlatımına göre Kylian Mbappe, karşısında 1.96 metre boyunda ve 96 kilo bir futbolcu görünce şaşırdı. Ancak asıl şaşkınlığını Bitshiabu'nun yaşını öğrendiğinde yaşadı. Genç savunmacı, 16 yaşında PSG ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Aralık 2021'de Fransa Kupası'nda sahaya çıktığında 16 yıl, 7 ay ve 3 günlüktü ve o tarihte PSG'nin resmi bir maçta forma giyen en genç futbolcusu oldu. Daha sonra bu rekor Warren Zaire-Emery tarafından kırıldı.