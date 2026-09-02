Daha 12 yaşındayken 1.90 boyundaydı! İşte Galatasaray’ın dev stoperinin öyküsü
Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladığı El Chadaille Bitshiabu'nun kariyeri sıra dışı hikayelerle dolu. Daha 11 yaşındayken 1.80 metre boya ulaşan Fransız stoper, yaşıtlarına korku salarken rakipleri yaşına inanmayıp lisansını kontrol ettiriyordu. 12 yaşında boyu 1.90 metreye ulaştı. PSG'de pişen Leipzig macerası sakatlıklarla geçen 1.96’lık dev stoper şimdi Türkiye ligi için resmi imzayı bekliyor.