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Daha 12 yaşındayken 1.90 boyundaydı! İşte Galatasaray’ın dev stoperinin öyküsü

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Daha 12 yaşındayken 1.90 boyundaydı! İşte Galatasaray’ın dev stoperinin öyküsü

Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladığı El Chadaille Bitshiabu'nun kariyeri sıra dışı hikayelerle dolu. Daha 11 yaşındayken 1.80 metre boya ulaşan Fransız stoper, yaşıtlarına korku salarken rakipleri yaşına inanmayıp lisansını kontrol ettiriyordu. 12 yaşında boyu 1.90 metreye ulaştı. PSG'de pişen Leipzig macerası sakatlıklarla geçen 1.96’lık dev stoper şimdi Türkiye ligi için resmi imzayı bekliyor.

#1
Foto - Daha 12 yaşındayken 1.90 boyundaydı! İşte Galatasaray’ın dev stoperinin öyküsü

El Chadaille Bitshiabu'nun futbol hikayesi daha ilkokul yıllarında başladı. Okul müdürü, dersleri nedeniyle değil futbol yüzünden babasını okula çağırdı. Bitshiabu sürekli okulun toplarını ulaşılması güç yerlere kaçırıyordu. Müdür, yukarıda kalan yaklaşık 20 topu babasına gösterdikten sonra çözümü de söyledi: Onu bir futbol okuluna yazdırın. 16 Mayıs 2005'te Paris'in Villeneuve-Saint-Georges bölgesinde dünyaya gelen Bitshiabu, futbolla henüz 3 yaşındayken büyükannesi sayesinde tanıştı. Babası Willy Bitshiabu ise birkaç yıl sonra oğlunu US Saint-Denis'e kaydettirdi.

#2
Foto - Daha 12 yaşındayken 1.90 boyundaydı! İşte Galatasaray’ın dev stoperinin öyküsü

11 YAŞINDAYKEN BOYU 1.80'Dİ Bitshiabu'nun çocukluk yıllarında rakiplerinin en fazla dikkatini çeken özelliği fiziğiydi. Henüz 11 yaşında ve U12 seviyesinde oynarken yaklaşık 1.80 metre boyundaydı. Rakip kulüp yöneticileri yaşına inanmakta zorlanıyor ve neredeyse her hafta lisansını görmek istiyordu. Uluslararası Gif Cup'ta Inter yöneticileri de genç futbolcunun yaşına itiraz etti. 12 YAŞINDA 1.90 METREYE ULAŞTI PSG, Bitshiabu'yu ACBB'ye katılmasından yalnızca birkaç hafta sonra takibe aldı. Fransız devi genç futbolcuyu 11,5 yaşında bünyesine kattı. Bitshiabu, 2018'e gelindiğinde henüz 12 yaşındaydı ancak 1.90 metre boyunda ve 78 kiloydu. Kendi yaşından büyük futbolcularla antrenmanlara çıkıyor, U14 maçlarında oynuyor ve U15 takımıyla çalışıyordu. Barcelona, Manchester City ve Arsenal de o dönemde gelişimini takip eden kulüpler arasındaydı.

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Foto - Daha 12 yaşındayken 1.90 boyundaydı! İşte Galatasaray’ın dev stoperinin öyküsü

ASLINDA GOLCÜYDÜ Bitshiabu'nun kariyerindeki bir başka dikkat çekici ayrıntı ise futbola stoper olarak başlamaması. İlk yıllarında forvet ve ön libero olarak görev yapan genç oyuncuyu savunmanın merkezine çeken kulüp PSG oldu.Bitshiabu, uzun ve çizgi kıran paslarını özellikle geliştirdiğini, genç yaşlarda kazandığı teknik özellikleri daha sonra savunmadan oyun kurarken kullandığını anlattı. MBAPPE BİLE YAŞINI DUYUNCA ŞAŞIRDI Bitshiabu'nun fiziği PSG'nin A takımında da şaşkınlık yarattı. Kendi anlatımına göre Kylian Mbappe, karşısında 1.96 metre boyunda ve 96 kilo bir futbolcu görünce şaşırdı. Ancak asıl şaşkınlığını Bitshiabu'nun yaşını öğrendiğinde yaşadı. Genç savunmacı, 16 yaşında PSG ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Aralık 2021'de Fransa Kupası'nda sahaya çıktığında 16 yıl, 7 ay ve 3 günlüktü ve o tarihte PSG'nin resmi bir maçta forma giyen en genç futbolcusu oldu. Daha sonra bu rekor Warren Zaire-Emery tarafından kırıldı.

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Foto - Daha 12 yaşındayken 1.90 boyundaydı! İşte Galatasaray’ın dev stoperinin öyküsü

REAL MADRID, CITY VE BAYERN PEŞİNE DÜŞTÜ Bitshiabu 15 yaşına geldiğinde 1.95 metre ve 96 kiloya ulaşmıştı. Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Milan gibi Avrupa devleri genç futbolcuyla ilgileniyordu.Ancak babası Willy Bitshiabu, önceliklerinin para değil oğlunun eğitimi ve insani gelişimi olduğunu vurgulayarak Fransa'da kalmayı tercih ettiklerini açıklamıştı.

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Foto - Daha 12 yaşındayken 1.90 boyundaydı! İşte Galatasaray’ın dev stoperinin öyküsü

15 MİLYON EUROYA LEIPZIG'E GİTTİ PSG'de istediği kadar düzenli forma şansı bulamayan Bitshiabu, 2023 yazında yaklaşık 15 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer oldu. Ancak Almanya macerasının başlangıcında ciddi bir talihsizlik yaşadı. Hazırlık döneminde diz iç yan bağını yırtan genç stoper aylarca sahalardan uzak kaldı. Bundesliga'daki ilk dakikalarını ancak Şubat 2024'te alabildi ve Leipzig'deki ilk sezonunun önemli bölümünü rehabilitasyonla geçirdi.

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Foto - Daha 12 yaşındayken 1.90 boyundaydı! İşte Galatasaray’ın dev stoperinin öyküsü

ŞİMDİ YOLU GALATASARAY'LA KESİŞTİ Kariyerinin büyük bölümünde fiziğiyle konuşulan Bitshiabu için transfer döneminin son aşamasında Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, Leipzig ile genç savunmacının kiralık transferi konusunda resmi görüşmelere başladı. Henüz 21 yaşındaki 1.96 metrelik stoper, çocukken rakiplerinin yaşına inanmayıp lisansını kontrol ettirdiği günlerden PSG'de rekor kırmaya, oradan Leipzig'e ve şimdi de Galatasaray'a uzanan sıra dışı bir kariyer yolculuğuna imza attı.

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