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Yeni Daire Fiyatları Yüksek aidatlara karşı dava açılabiliyor
Yeni Daire Fiyatları

Yüksek aidatlara karşı dava açılabiliyor

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, yüksek aidat artışlarına karşı dava açılabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 21:09:00 -
Yüksek aidatlara karşı dava açılabiliyor

Yüksel, aidat artış kararının öğrenilmesini takip eden 1 ayda ya da 6 ayda ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurulması uyarısında bulundu. Yüksel, “Site ve apartman giderlerinden bazı istisnalar hariç tüm sakinler eşit oranda sorumludur. Bir kişi kendi evinin daha küçük olduğunu ileri sürerek bu giderlere daha az katılması gerektiğini ileri süremez. Ancak ortak yerler için yapılan giderler ve yönetici aylığına ilişkin ödemeler arsa payları oranında katlanır. Zamlar da bu giderlerin artışına göre belirlenir” şeklinde konuştu. Yüksel, ayrıca “Sitelerde keyfi yönetim uygulanması ve kat maliklerinin taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda hakimin müdahalesi talep edilebilir. Mahkeme kararıyla genel kurul yapılması sağlanabilir” diye konuştu.

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