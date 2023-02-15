Yüksek ABD enflasyonu dolara yaradı

ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından para piyasaları doların yükselmesine sahne oldu. ABD doları Asya piyasalarında 133.30 yen ile altı haftanın zirvesine tırmandı. Çin yuanı, dolar karşısında bir ayın en düşüğü olan 6.8463 seviyesini gördü. Sterlin ve Euro yaklaşık yüzde 0,2 düştü.

Ayrıca Yeni Zelanda doları karşısında 1,59 dolara ve Avustralya doları karşısında da 1,45 dolara yükseldi.

ABD enflasyonu çoğunlukla daha yüksek kira ve yemek maliyetleri nedeniyle Ocak ayında aylık yüzde 0,5 oldu. Bu yıllık yüzde 6,4′lük rakam ile beklenenden biraz daha fazlasına yol açtı. Rapor, 2023′ün sonuna doğru faiz düşeceğine dair tahminlerin hızla boşa çıktığı izlenimini yarattı.

Bank of Singapore döviz stratejisti Moh Siong Sim, yükselişi piyasanın hızlı dezenflasyon umutları azaldığını belirterek “Risk, Fed’in nokta grafiğini (faiz projeksiyonlarını) Mart toplantısında biraz yukarı itmesi.” diye yorumladı.