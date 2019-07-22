Yukiya Amano kimdir? UAEA başkanı Yukiya Amano öldü mü? Uluslararasi Atom Enerjisi Ajansı Baskanı Yukiya Amano hayatini kaybetti. Yukiya Amano kimdir? 9 Mayıs 1947’de Japonya’da dünyaya gelen Yukiya Amano bir Japon diplomat ve Temmuz 2009'da göreve seçilen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın şu anki Genel Müdürüdür. Amano daha önce Birleşmiş Milletler ve alt birimleri için uluslararası bir devlet memuru olarak görev yapmıştı.

Uluslararasi Atom Enerjisi Ajansı Baskanı Yukiya Amano hayatini kaybetti. Yukiya Amano kimdir? 9 Mayıs 1947’de Japonya’da dünyaya gelen Yukiya Amano bir Japon diplomat ve Temmuz 2009'da göreve seçilen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın şu anki Genel Müdürüdür. Amano daha önce Birleşmiş Milletler ve alt birimleri için uluslararası bir devlet memuru olarak görev yapmıştı.

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