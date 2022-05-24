  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı hakemi kim?
Spor

Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı hakemi kim?

Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı için geri sayım başladı. Futbolseverler Türkiye Kupası final maçının ne zaman oynanacağını, maçı hangi hakemin yöneteceğini araştırmaya başladı. Peki, Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-05-24 10:45:00 -
Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı hakemi kim?

2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayım başladı. Final maçını takip etmek isteyenler ise maçın ne zaman oynanacağını, maçı hangi hakemin yöneteceğini araştırmaya başladı. Peki, Kayseri-Sivasspor maçı ne zaman?

Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı hakemi kim?

Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor 26 Mayıs Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maç 00.45’te başlayacak. A Spor’dan naklen yayımlanacak olan maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yaparken, dördüncü hakem ise Yasin Kol olacak.

1.Lig play-off maçları ne zaman? Süper Lig'e çıkan takımlar:
1.Lig play-off maçları ne zaman? Süper Lig'e çıkan takımlar:

Spor

1.Lig play-off maçları ne zaman? Süper Lig'e çıkan takımlar:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay