2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayım başladı. Final maçını takip etmek isteyenler ise maçın ne zaman oynanacağını, maçı hangi hakemin yöneteceğini araştırmaya başladı. Peki, Kayseri-Sivasspor maçı ne zaman?

Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı hakemi kim?

Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor 26 Mayıs Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maç 00.45’te başlayacak. A Spor’dan naklen yayımlanacak olan maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yaparken, dördüncü hakem ise Yasin Kol olacak.