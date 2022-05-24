Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı hakemi kim?
Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı için geri sayım başladı. Futbolseverler Türkiye Kupası final maçının ne zaman oynanacağını, maçı hangi hakemin yöneteceğini araştırmaya başladı. Peki, Kayserispor Sivasspor maçı ne zaman hangi kanalda?
2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayım başladı. Final maçını takip etmek isteyenler ise maçın ne zaman oynanacağını, maçı hangi hakemin yöneteceğini araştırmaya başladı. Peki, Kayseri-Sivasspor maçı ne zaman?
Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı hakemi kim?
Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor 26 Mayıs Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maç 00.45’te başlayacak. A Spor’dan naklen yayımlanacak olan maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yaparken, dördüncü hakem ise Yasin Kol olacak.