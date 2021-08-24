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Spor Yukatel Kayserispor Cenk Gönen’i aldı
Spor

Yukatel Kayserispor Cenk Gönen’i aldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor kadrosuna, kaleci Doğan Alemdar’ın Fransa’nın Rennes takımına transferinden sonra Cenk Gönen’i kattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 17:01:00 -
Yukatel Kayserispor Cenk Gönen’i aldı

Son olarak Denizlispor forması giyen tecrübeli kaleci Cenk Gönen ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kariyerinde Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş, Galatasaray, Malaga ve Alanyaspor formaları giyen Cenk Gönen'in yeni durağı Yukatel Kayserispor oldu.

33 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de geride kalan 113 maçta 27 kez kalesini gole kapattı.

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