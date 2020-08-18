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Spor

Yukatel Denizlispor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 10:09:26 -
Yukatel Denizlispor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenmanlara devam eden takıma, teknik heyet ve yöneticilere yeni tip koronavirüs testi yapıldı ve test sonuçları negatif çıktı.

Bugün yapılan antrenmana yeni transfer Marvin Bakalorz'un da katıldığı belirtildi.

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