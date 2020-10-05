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Spor Yukatel Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı
Spor

Yukatel Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:10:19 -
Yukatel Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Toulouse forması giyen Mathieu Dossevi için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Oyuncu, 1+1 yıllık anlaşmaya imza attı.

Kariyerinde 370 maça çıkan 32 yaşındaki Dossevi, 43 gol atıp Togo Milli Takımı'nda 27 kez forma giydi.

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