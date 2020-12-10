  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti
Spor

Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:48:58 -
Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Atik yönetimindeki antrenmanda, taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

İdmanın ardından hava yolu ile İstanbul'a hareket eden yeşil-siyahlı ekipte, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Tedavileri devam eden Neven Subotic, Oğuz Yılmaz, Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında hakem Ramazan Keleş düdük çalacak.

Yukatel Denizlispor'un kafilesinde futbolcular Hüseyin Altıntaş, Cenk Gönen, Costel Pantilimon, Mustafa Yumlu, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Özer Özdemir, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Marvin Bakalorz, Radoslaw Murawski, Federico Varela, İsmail Aissati, Recep Niyaz, Eren Kıryolcu, Mert Sarıkuş, Alihan Kalkan, Angelo Sagal, Hadi Sacko, Muris Mesanovic ve Hugo Rodallega, yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cüneyt Arkın’dan dikkat çeken sözler: Türk halkına karşı dürüst olacaksın!
Medya

Cüneyt Arkın’dan dikkat çeken sözler: Türk halkına karşı dürüst olacaksın!

Kuruluş Osman dizisinde 'Aksakallılar Heyeti'nin reis rolüyle ekranlara gelen usta oyuncu Cüneyt Arkın "Türk halkına karşı dürüst olacaksın...
Türkiye'den Gardaşlara anlamlı jest
Dünya

Türkiye'den Gardaşlara anlamlı jest

28 yıl sonra Karabağ'ın işgalden kurtarılması nedeniyle Azerbaycan'da düzenlenecek geçit törenine Türkiye 2783 askeriyle destek verecek. Bu ..
Görüntüler dünya gündemini salladı! İran gizlice harekete geçti

Görüntüler dünya gündemini salladı! İran gizlice harekete geçti
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay