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Spor

Yukatel Denizlispor, çalışmalarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-05-04 20:49:45 -
Yukatel Denizlispor, çalışmalarına devam etti

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni tip koronavirüs tedbirleri altında antrenmanlarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolcular Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalışma yaptı.

Sosyal mesafe sınırlamalarına uygun olarak gruplar halinde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma, koşu ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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