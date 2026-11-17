“Sözcü TV ve Sozcu.com.tr’ye Kayyım Atanması Kabul Edilemez: kayyımlara, sansüre, tutuklamalara hayır” şeklinde sol örgüt jargonuyla açıklamasına başlık koyan Basın Konseyi şu görüşlere yer verdi: “Türkiye’de basın, ifade özgürlüğü ve demokrasi adına kaygı veren son halka, SÖZCÜ TV ve http://Sozcu.com.tr’ye kayyım atanmasıdır. Yine şafak baskınıyla, bir haber kanalının özgürce yayın yapması kayyım eliyle engellendi. TELE 1, Halk TV gibi muhalif sesleri susturmaya yönelik operasyonların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Sözcü Medya Grubu binalarına polis operasyonu düzenlenmesi, yöneticilerin gözaltına alınması ve Sözcü TV ile http://Sozcu.com.tr yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyım atanması, Türkiye’de basın özgürlüğünün sadece sözde kalma noktasına geldiğini gözler önüne sermektedir.”

Açıklamasında bol bol basın özgürlüğünden, insan haklarından, sözde özgür basının sesinin kısılmak istendiğinden dem vuran Basın konseyi yargıya ve iktidara parmak sallarcasına, “Yetkilileri derhal anayasal sınırlara ve evrensel hukuk normlarına dönmeye ve bu kez de Sözcü TV ile http://Sozcu.com.tr’ye yönelik kayyım kararından vazgeçmeye davet ediyoruz. Teker teker ekranlar susturulsa da, aslında yapılmak istenen halkın haber alma hakkına müdahaledir. Eleştirel medyanın susturulma çabalarıdır. Ne var ki, yasaklar, gerçekleri yok edemez. Ekranlar karartılsa da, hakikatin ışığı söndürülemez. Hukukun üstünlüğüne inancımız kaybolamaz. Ne yapılırsa yapılsın; özgür basın susturulamaz. Halkın haber alma hakkı engellenemez” ifadelerine yer verdi.