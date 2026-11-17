Sıcak saatler yaşanıyor! "ABD'ye ait LUCAS tipi İHA düşürüldü"
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran ordusu yaptığı açıklamada "Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait LUCAS tipi İHA düşürüldü" ifadelerine yer verdi.
İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait "LUCAS" tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
İran ordusundan yapılan açıklamada, ABD'ye ait "LUCAS" tipi İHA'nın Hürmüz Boğazı'nda hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.
Düşürüldüğü açıklanan İHA'ya ait olduğu öne sürülen görüntüler de İran medyasında paylaşıldı.