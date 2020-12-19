  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 18:35:50 -
Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları üzerinde durdu.

Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Neven Subotic takımla çalışmalara başlarken, Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Matthieu Dossevi özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Karşılaşma öncesi Kovid-19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personelde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı.

Yukatel Denizlispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında yarın saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaya ilan etti: Türkiye ile tarihi bir görüşme yaptık
Dünya

Dünyaya ilan etti: Türkiye ile tarihi bir görüşme yaptık

Ukrayna-Türkiye dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından bir açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakan..
Vasilievich Rogoza: Aşı başarılı olursa Türkiye'ye akın edecekler!
Ekonomi

Vasilievich Rogoza: Aşı başarılı olursa Türkiye'ye akın edecekler!

Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Vasilievich Rogoza, aşı çalışmalarının başarılı olması durumunda Rus turistlerin Türkiye'ye akın edeceği..
CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı
Gündem

CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı

İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemede Kanal İstanbul aleyhindeki afişlerin toplatılması ve afişleri yapan şirketin, faturayı ve tahsil etti..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay