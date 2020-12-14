Yukatel Denizlispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Atik yönetiminde çalıştı.
Isınma ve koşu hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Yeşil-siyahlı ekipte, tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Neven Subotic, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Yukatel Denizlispor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.