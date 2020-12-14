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Spor Yukatel Denizlispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Yukatel Denizlispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:15:10 -
Yukatel Denizlispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Atik yönetiminde çalıştı.

Isınma ve koşu hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Yeşil-siyahlı ekipte, tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Neven Subotic, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Yukatel Denizlispor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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