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82 yıl geçti, acı hâlâ ilk günkü gibi taze: Bir kış gecesi hayvan vagonlarına doldurdular... O kara güne lanet olsun

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82 yıl geçti, acı hâlâ ilk günkü gibi taze: Bir kış gecesi hayvan vagonlarına doldurdular... O kara güne lanet olsun

Stalin yönetiminin 14 Kasım 1944'te imzaladığı sürgün kararıyla topraklarından koparılan Ahıska Türkleri, insanlık tarihinin en acı trajedilerinden birinin mağduru oldu. Hayvan vagonlarında açlık ve soğukta ölüme terk edilen binlerce masumun acısı üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen hafızalardan silinmezken, yaklaşık 600 bin Ahıskalı hâlâ vatanlarına dönmeyi bekliyor.

#1
Foto - 82 yıl geçti, acı hâlâ ilk günkü gibi taze: Bir kış gecesi hayvan vagonlarına doldurdular... O kara güne lanet olsun

Takvimler 14 Kasım 1944'ü gösteriyordu... Bir kış gecesinde, Ahıska Türkleri hayvan vagonlarına konularak yokluğa sürüldü. Bilinmezliğe giden o yolculukta binlerce Ahıska Türkü hayatını kaybetti. İnsanlık tarihinin kara lekesi Ahıska Sürgünü'nün 82. yılı...

#2
Foto - 82 yıl geçti, acı hâlâ ilk günkü gibi taze: Bir kış gecesi hayvan vagonlarına doldurdular... O kara güne lanet olsun

14 Kasım 1944: Kardeş kardeşten ayrıldı, hepsini başka köylere yolladılar. Aç da kaldılar, susuz da... Gürcistan'ın Türkiye sınırında yer alan Ahıska, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından imzalanan antlaşmayla Rusya'ya bırakıldı.

#3
Foto - 82 yıl geçti, acı hâlâ ilk günkü gibi taze: Bir kış gecesi hayvan vagonlarına doldurdular... O kara güne lanet olsun

Çarlık'ta başlayan zulüm, SSCB'de de devam etti Ahıska, Çarlık Rusya'sının hakimiyetine girmişti… Ahıska Türklerine Çarlık Rusya’sı döneminde yapılan baskı ve zulümler, Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde de devam etti. Türk ve Müslüman olarak Gürcistan’da yaşamak onlar için artık zordu. Ahıska, Çarlık Rusya'sının hakimiyetine girmişti… Ahıska Türklerine Çarlık Rusya’sı döneminde yapılan baskı ve zulümler, Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde de devam etti.

#4
Foto - 82 yıl geçti, acı hâlâ ilk günkü gibi taze: Bir kış gecesi hayvan vagonlarına doldurdular... O kara güne lanet olsun

Türk ve Müslüman olarak Gürcistan’da yaşamak onlar için artık zordu. Özellikle Stalin döneminde, bu baskılar git gide arttı. Ahıska Türklerinin önde gelen aydınları, türlü bahanelerle tutuklanıp ya öldürüldü ya da sürgün edildi. Türklerin soyadları değiştirildi, Ahıska ve çevresine “sınır koruması" gerekçesiyle binlerce asker yerleştirildi. Çalıştıkları demir yolu onların sürgün tanığı oldu! Askere alınmayan Ahıska Türkleri, 2. Dünya Savaşı’na başlayınca askere alındı. 40 bin kadar Ahıska Türkü Almanlarla savaşmak üzere cepheye gönderildi. Geride kalan kadınlar ve yaşlılar da demir yolu inşaatında çalıştırıldı. Ancak bu hattın kendilerini sürgüne gönderecek bir yol olduğundan haberleri yoktu.

#5
Foto - 82 yıl geçti, acı hâlâ ilk günkü gibi taze: Bir kış gecesi hayvan vagonlarına doldurdular... O kara güne lanet olsun

Bir kış gecesi hayvan vagonlarıyla taşındılar… Stalin, 2. Dünya Savaşı'nda Rus ordusunda savaşmalarına rağmen tıpkı diğer tüm Türk topluluklarına yaptığı gibi Ahıska Türkleri için de sürgün kararı imzaladı. Bir kış gecesiydi… "Evlerinizi hemen boşaltın. Yanınıza 3 günlük yiyecek alın. Hazırlanmak için 2 saatiniz var." dediler... 200’den fazla köy ve kasabada yaşayan binlerce insan, yük ve hayvan vagonlarıyla taşındı. Yanlarına eşyalarını almalarına izin verilmeden yokluğa sürüldüler.

#6
Foto - 82 yıl geçti, acı hâlâ ilk günkü gibi taze: Bir kış gecesi hayvan vagonlarına doldurdular... O kara güne lanet olsun

86 bin Türk yokluğa doğru sürüldü! Sayıları 86 bini bulan Türk, Ahıska'dan Orta Asya'nın (Türkistan) çeşitli bölgelerine sürgün edildi. Vagonlarda üst üste bindirilen Ahıska Türklerinin bu zorlu yolculuğu bir aydan fazla sürdü. Yolculuk sırasında yaklaşık 17 bin Ahıska Türkü, açlık, soğuk ve hastalık nedenleriyle hayatını kaybetti. 30 bin Ahıskalı da bırakıldıkları yerde yaşama veda etti Hayatta kalan Ahıskalılar; Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sınırlarına bırakıldı. Açlık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle 30 bin Ahıskalı daha Orta Asya'nın çeşitli bölgelerinde hayatını kaybetti. "Şehre taşınamazsınız, kural ihlal ederseniz 25 yıllık Sibirya sürgünü" Sovyet yönetimi, oluşturduğu çalışma kamplarında kadın, yaşlı, çocuk ayrımı yapmadan Ahıskalıları en ağır işlerde çalıştırdı, eziyete maruz bıraktı.

#7
Foto - 82 yıl geçti, acı hâlâ ilk günkü gibi taze: Bir kış gecesi hayvan vagonlarına doldurdular... O kara güne lanet olsun

Ahıska Türklerinin şehirlere yerleşmelerine yasak getirildi. Bulundukları yerlerden izin almadan ayrılmamaları için kural konuldu. Bu kuralı ihlal eden Ahıskalılar, yakınlarıyla birlikte Sibirya'ya 25 yıllık sürgüne gönderilerek cezalandırıldı. Üzerinden 82 yıl geçti. Acı hala hafızalarda ve yüreklerde taze... 600 bine yakın Ahıskalı Türk, dünyanın çeşitli yerlerinde vatanlarına hasret olarak yaşıyor. Asıl amaç: Karadeniz çevresinin Türklerden temizlenmesi Stalin yönetimi, sürgünün gerekçesini "Tüm erkekleri Ruslarla cephede olan Ahıskalı Türklerin, 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerle iş birliği yapması" olarak gösterdi. Sovyetlerin dağılmasıyla bu iddianın doğru olmadığı ve gerçek amacın başka olduğu ortaya çıktı. SSCB kayıtlarına göre, Kırım ve Ahıskalı Türklerin sürgünü, Karadeniz çevresini Türklerden temizlemek amacıyla yapıldı...

#8
Foto - 82 yıl geçti, acı hâlâ ilk günkü gibi taze: Bir kış gecesi hayvan vagonlarına doldurdular... O kara güne lanet olsun

VATANA DÖNME ÜMİDİ: Bugün Ahıska bölgesinde yaklaşık 20 bin kişi yaşarken buradaki nüfusun çok küçük bir bölümünü Türkler oluşturuyor. Ahıskalı Türklerin çoğunluğu, zorunlu sürgün edildikleri yerlerde veya daha sonra göçtükleri ülkelerde yaşamlarına devam ediyor. Uluslararası kuruluşların raporlarına ve çeşitli kaynaklara göre, bugün 550-600 bin Ahıska Türkü vatanlarından uzakta yaşıyor. Ahıskalı Türklerin en çok yaşadıkları ülkelerin başında Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Ukrayna ve ABD geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Ahıska Türklerini yalnız bırakmıyor Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahıska Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Türkiye, Ahıska Türklerinin yıllardır hasretle bekledikleri Türk vatandaşlığını kazanmaları için gerekli adımları atıyor ve bu süreci hızlandırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her fırsatta Ahıska Türklerinin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarından ayrı görmediklerinin altını çizdi: "Ahıska Türklerine en fazla sahip çıkan, meselelerini çok yakından takip eden hükümetiz. Bizden önce vatandaşlık verilen Ahıska Türkü sayısı oldukça sınırlıydı. 1992 ile 2003 yılları arasında sadece 4 bin 840 kardeşimiz bu haktan faydalanmıştı. Bizim dönemimizde bu rakam 60 bini geçti. Ahıska Türklerinin vatanlarına gönüllü geri dönüşleri için muhataplarımız nezdinde temaslarımızı devam ettiriyoruz. Bu meselenin dostluk, saygı ve iyi niyet temelinde insani ve hukuki çerçevede çözüme kavuşturulması için çaba harcıyoruz. İnşallah bundan sonra da sizlerin davasını davamız bilecek ve gereken her türlü diplomatik gayreti sergileyeceğiz."

#9
Foto - 82 yıl geçti, acı hâlâ ilk günkü gibi taze: Bir kış gecesi hayvan vagonlarına doldurdular... O kara güne lanet olsun

“Bütün dünya Türklerinin babası Erdoğan'dır…” Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkevi'ndeki kabulünde, Türk vatandaşlığına hak kazanan 83 yaşındaki Yunus Muradov, her bir Müslümanın, bütün dünyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduğunu belirtti: "Hepsine de babalık eden Sayın Erdoğan'dır. Bütün dünya Türklerinin babası bu adamdır. O gördüğümüz günleri hepiniz biliyorsunuz. Hiçbir vakit insan geçmişini unutmayacak. Sayın Cumhurbaşkanım, size teşekkür ediyorum. Allah sizi cümlesinden ayırmasın. Siz her vakit bizim yanımızda olursanız ayağımız taşa değmez. Sizin de ayağınız taşa değmesin. Allah hiçbir vakit Türkiye'yi başkalarının eline düşürmesin." “Bütün dünya Türklerinin babası bu adamdır…” Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Ahıska Türklerine Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını verdi. 83 yaşındaki Yunus Muradov, Erdoğan’a teşekkür etti. Gürcistan hala bir adım atmadı SSCB’nin dağılmasıyla gündeme gelen “Ahıskalı Türklerinin topraklarına dönme meselesi” yıllara rağmen bir çözüme kavuşamadı. Gürcistan yönetimi ise 2007 yılında kabul edilen Ahıskalı Türklerin ana vatanlarına geri dönüşünü kapsayan yasaya rağmen hala somut adımlar atmadı.

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