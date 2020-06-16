Yukarı Çarşı bölgesinin taziye evi sorunu gideriliyor

Muş Belediyesi, Yukarı Çarşı olarak bilinen şehrin ilk yerleşim yerinin önemli bir sorununu daha gideriyor.

Kale Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yapılan TOKİ konutlarında belediyeye ait 5 iş yeri birleştirilerek taziye evi yapılıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, söz konusu bölgede incelemelerde bulunarak birim amirlerinden ve teknik ekipten bilgi aldı. Gerekli çalışmaların ivedi bir şekilde başlatılması talimatını veren Başkan Asya, bölgenin ihtiyacı olan taziye evinin kısa sürede hizmete hazır olması gerektiğini söyledi.

Belediyeye ait 5 iş yeri birleştirilerek taziye evi yapılıyor

Vatandaşların hassasiyetlerini dikkate alarak hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Asya, “Daha önce Hacı Şeref Camimizin yanında İl Müftülüğünün eski hizmet binasının altı taziye evi olarak kullanılmaktaydı. Müftülük binasının yıkımının ardından bölgede bir taziye evi ihtiyacı doğdu. Kale Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan konutların faaliyete geçmesi ile bu bölgedeki taziye evi eksikliğini gidermek üzere çalışmamızı yaptık. TOKİ’de belediyemize ait 5 iş yerini birleştirerek taziye evi yapmaya karar verdik. Arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapıyorlar. İnşallah kısa bir sürede taziye evini hazır hale getireceğiz. Bu şekilde ihtiyaç duyulan bir hizmeti de gerçekleştirmiş olacağız. İlimize, mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Asya esnafı ziyaret etti

Başkan Asya, TOKİ bölgesindeki incelemelerinin ardından Yukarı Çarşı mevkiinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Başkan Asya, talep ve önerilerini dinleyerek planlanan hizmetler hakkında kendilerini bilgilendirdi.