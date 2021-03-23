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Ekonomi Yukarı adım kuralı nedir ne anlama gelir? Borsa İstanbul son durumu
Ekonomi

Yukarı adım kuralı nedir ne anlama gelir? Borsa İstanbul son durumu

Yukarı adım kuralı nedir? Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi yukarı adım kuralının ne olduğunu, ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, yukarı adım kuralı nedir borsa?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 10:44:00 -
Yukarı adım kuralı nedir ne anlama gelir? Borsa İstanbul son durumu

Borsayı yakından takip edenler sık sık son durumu, gelişmeleri araştırıyor. Son olarak Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu. Peki, yukarı adım kuralı nedir?

Yukarı adım kuralı nedir ne anlama gelir? Borsa İstanbul son durumu

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylarda bugünkü seansta, bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

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