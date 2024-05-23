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Yerel Yük indirmek için duran kamyonet ormanlık alana kaydı
Yerel

Yük indirmek için duran kamyonet ormanlık alana kaydı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 15:09:00 -
Yük indirmek için duran kamyonet ormanlık alana kaydı

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesindeki bir zincir markete yük indirmek için gelen ve el freni çekili olan kamyonet durduğu alandan hareket ederek ormanlık alana kaydı.

Akyaka Mahallesindeki bir zincir markete ürün getiren 34 FEM 709 plakalı kamyonet, ürünleri indirmek için park etti. Kamyonetin el freninin çekili olduğu, fakat el freninin boşalması sonrası boşta kalan kamyonet içinde sürücü olmadığı halde kayması sonucu ormanlık alana kaydı.

Ormanlık alanda büyük bir kayalığa takılan kamyonet daha fazla ilerleyemeden durdu. Jandarma olay yerine gelerek tutanak tuttu.

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