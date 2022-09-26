Yuh olsun sana hafız yazar! Sonunda bunu da yaptı

AK Parti’de milletvekilliği yapan, şimdilerde ise Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan iyice zıvanadan çıktı. Hafız olduğunu iddia eden Ocaktan, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye akıl almaz güzellemelerde bulundu. Ocaktan, skandal yazısında "Cumhur İttifakı’nın sabah akşam ‘kötücül HDP masalları’ anlatmasının hiçbir siyasi karşılığı olamaz" herzelerini yumurtladı.

Ocaktan, iktidarın 6'lı masayı dağıtmak ya da içeride nifak çıkartmak için yoğun bir gayret sarfettiğini de ileri sürerek, "Her gün HDP şeytanlaştırması özellikle AK Parti’nin, giderek zayıflayan Kürtlerle olan bağlarını tümden yok etmekten başka bir işe yaramayacaktır. İktidar cenahının HDP’ye vebalı muamelesi uygulamasının ne ahlaki ne de vicdani bir tarafı olabilir" dedi.