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Yerel Yuh artık! Taziye evinde hırsızlık böyle görüntülendi
Yerel

Yuh artık! Taziye evinde hırsızlık böyle görüntülendi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde hırsızlar taziye evinde bulunan sulu klimayı çaldı. Hırsızlık anı camide bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 18:12:00 -
Yuh artık! Taziye evinde hırsızlık böyle görüntülendi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde hırsızlar taziye evinde bulunan sulu klimayı çaldı. Hırsızlık anı camide bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Abdülkadir Paşa Mahallesi Seyit Feyzullah Cindioğlu Taziye Evi’ni gözüne kestiren hırsızlar, çevreyi gözetledikten sonra taziye evinin penceresini açarak içeri girdi. Bu sırada hırsızlardan biri taziye evinin içerisine girerek sulu klimayı alıp, dışarıda duran arkadaşına uzattı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Klimayı aralarına alan hırsızlar, alandan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Taziye evinde klimanın olmadığını gören görevliler, görüntüleri izledikten sonra polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelerek çalışma başlattığı öğrenildi.

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