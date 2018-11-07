0553 313 94 23
impression

Yuh artık! Otobüs bekleyen kadını, 3 çocuğunun yanında taciz etti

Antalya'da 3 çocuğuyla birlikte otobüs bekleyen kadını taciz eden sapığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, tepkilere yol açtı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 12:43
Yuh artık! Otobüs bekleyen kadını, 3 çocuğunun yanında taciz etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 çocuğuyla otobüs bekleyen H.Y. adlı kadına yaklaşıp cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan K.A., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının avukatı Ali Öksüz, şüphelinin daha önce de aynı suçtan ceza aldığını, serbest bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Olay, geçen 31 Ekim'de Antalya Caddesi'nde meydana geldi. H.Y., hasta olan küçük çocuğunu, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Manavgat Devlet Hastanesi'nde muayene ettirdi. H.Y., hastaneden çıkıp eczaneden ilaç aldıktan sonra çocuklarıyla eve dönmek için durakta otobüs beklerken, adliyede çalışan eşi işe gitmek için ayrıldı. Bu sırada motosikletiyle durakta bekleyen H.Y.'ye yaklaşan K.A., iddiaya göre elini kendi pantolonunun içine sokup sözle tacizde bulundu. Kadının bağırması üzerine şüpheli uzaklaştı.

Taciz anı güvenlik kamerasında

H.Y., akşam durumu anlattığı eşiyle birlikte polis merkezine giderek şikayette bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cadde boyunca tüm güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde, H.Y.'yi hastaneden itibaren takibe başladığı, ilaç aldıkları eczane önünde beklediği ve durakta da yanına yaklaşıp birkaç saniye sonra uzaklaştığı belirlenen K.A., gözaltına alındı.

2010 yılında yine hastaneden çıkan bir kadını takip edip taciz ettiği iddiasıyla yargılanarak ceza aldığı ortaya çıkan K.A., sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. Evli olan K.A. savunmasında, "H.Y.'yi daha önce çalıştığım iş yerindeki bir kadına benzettim. Onun için yaklaştım" dedi. K.A., mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Karara itiraz edeceğiz'

H.Y.'nin avukatı Ali Öksüz, olaydan dolayı müvekkilinin büyük şok yaşadığını, 1 haftadır evinden dışarı yalnız başına çıkamadığını belirterek, bir kadına karşı işlenen bu şekildeki eylemlere tolerans gösterilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ali Öksüz, sulh ceza hakimliğinin adli kontrol kararına itiraz edeceklerini belirterek, "Müvekkilimin yanında küçük yaşlarda 3 çocuğu olmasına rağmen şüphelinin böyle bir eylemi gerçekleştirmiş olması asla kabul edilemez. Ayrıca böylesine hastalıklı ruh hali içinde olduğunu düşündüğümüz birinin serbestçe dolaşması toplum için tehlike arz etmektedir. Kadınların ve çocukların korunması bakımından bu tür kişilerin ceza infaz kurumunda bulunması kanunen, ahlaken ve vicdanen gerekmektedir" dedi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 12:43
  1. Antalya
  2. taciz
  3. Cinsel taciz
  4. otobüs bekleyen kadını taciz etti
  5. skandal olay
  6. sapık serbest bırakıldı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Nihai hedefe ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yok'
    1. 'Nihai hedefe ulaşacağımızdan hiç..
    2. MHP'den yaban hayvanları için teklif!
    3. Eskişehir'de tavuk çiftliği diye..
    4. Mehmet Görmez hangi göreve getirildi?
    5. Havayolu yolcu sayısı 10 ayda 183..
    6. Kılıç'ın yurtdışı yasağının..
    7. Rusya'dan Amerika'ya uyarı: Her şey..
    8. Mehmetçik buldu, bilim insanları..
    9. Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi! Ocak..
    10. Almanya'da sanayi üretimi eylülde..
    11. Eser Karabil Diriliş Ertuğrul’da kimi..
    12. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    13. ABD açıkladı! O ülke de muaf tutulacak
    14. Beşiktaş'ta Pepe sorunu!
    15. Fuat Oktay: Belgelerin yüzde 75'i..
    16. Kocaeli'de mahsur kalan balıkçılar..
    17. Suriye sınırından ateş açtı, öldürüldü!
    18. John Bass açıkladı! Amerika bir ülkeyi..
    19. Beşiktaş'ın Genk kadrosunda 3 yıldız..
    20. Ebeveynlere kritik uyarı! Telefon ve..
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak