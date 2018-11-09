Yufkayı saklamanın sırrı



Yufka, habersiz gelen misafire ikramda pratiktir. Börek ya da farklı hamur işi şeklinde saklayabileceğiniz gibi yufkayı çiğ olarak da saklamanız mümkün.

Çiğ yufkayı, temiz bir yere serin daha sonra ikiye ve sonra dörde katlayın. Temiz bir poşetin içine yerleştirin. Arkasından ikinci yufkayı da aynı şekilde katlayın. Birinci yufkanın üzerine temiz bir havlu kâğıdı veya daha iyisi yağlı kağıtla kapatın. Bunun sebebi, yufkaların birbirine yapışmaması. Bu şekilde yaklaşık 6 yufkayı bir poşette toplayabilirsiniz. İkinci bir poşete daha koymanız kurumasına engel olacaktır.

Misafiriniz geldiğinde hemen pişirip ikram etmek için yufkalarınızı börek yaparak da saklayabilirsiniz.

Börekleri yaptıktan sonra buzluğa koymayın. İlk koyduğunuz gün, nem birikmesi olduğu için içi buhar yapacak haliyle börekler ıslanacaktır.

Islanmanın önüne geçmek için paketlediğiniz börekleri önce buzdolabına sonra derin dondurucuya yerleştirmelisiniz.

Yufkayı börek yapıp çiğ bir şekilde saklamak istiyorsanız her börek arasına yine yağlı kâğıt yerleştirmelisiniz. Gül böreği ya da sigara böreği fark etmeksizin her temas noktasına yağlı kâğıt yerleştirdiğinizde yapışma söz konusu olmayacaktır.

KÜFLENMEMESİ İÇİN..

Derin dondurucuya konulan yufkaların küf yapmaması, nemlenip ıslanmaması ya da yapışmaması için her bir yufkayı ayrı paketlemek en iyisidir. Fakat kâğıt kullanmaktan biraz daha meşakkatli olsa da tek tek poşetlemek en kesin yollardan biridir.

KENDİNİZ AÇABİLİRSİNİZ

Elde açılan yufkayla yapılan gözlemenin, böreğin lezzeti başkadır.

Yufka hamuru için 6 su bardağı beyaz un, ya da 4 su bardağı beyaz 2 su bardağı kepekli un, 1 tatlı kaşığı tuz, alabildiği kadar su..

Öncelikle yoğurma kabına unu eleyerek koyun. Tuz ekleyin. Suyu yavaş yavaş bir yandan yoğurarak ilave edin. Kulak memesi kıvamında, ele yapışmayan bir hamur elde etmelisiniz. Ardından hamurun üstünü streç filmle kapatarak yarım saat dinlenmeye bırakın.

Dinlenen hamuru beze büyüklüğünde eşit parçalara ayırın. Her bir bezeyi elinizde unlamadan yuvarlayın. Bezeyi tabak büyüklüğüne getirmek için merdane, daha inceltip büyütmek için de oklava kullanılmalıdır. Ustalaşan kişiler sadece oklava ile yufka açabilirler.

Düz zemine bir avuç un serpip üzerine bezeyi koyun. Beze üzerine merdaneye yapışmaması için çok az daha un ilave edin. Ardından merdaneyi bezenin üzerine yerleştirip hamuru yassılaştırın. Merdane ve oklava pürüzsüz olmalıdır. Merdaneyi ileri geri hareketle kullanırsanız yuvarlak bir yufka elde edemezsiniz. Bir elinizle merdaneyi ileri itip, diğer elinizle hamuru fazla baskı yapmadan kendinize doğru çekin. Bu yöntemle hamurun yavaş yavaş dönmesini sağlayacaksınız. Sakın aşırı bastırmayın, hamur dönmeyebilir.

Hamuru yemek tabağı büyüklüğüne getirdiğinizde oklavayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Açılan hamurun üzerine bolca un serpin. Ardından oklavayı hamura dik şekilde koyup yuvarlamaya başlayın, yufkayı oklavaya dolayın. Oklavaya sarılmış yufkayı yatay konuma getirip ileri doğru hafif baskı uygulayarak ittirin. Bu yolla hamurun büyümesi gerçekleşecektir. İleri ittirdiğiniz oklavayı bu kez yine hafifçe bastırarak kendinize doğru çekin. Yufkanın hep aynı yerinden oklavaya sararak işleme devam edin. Yeterli incelik ve büyüklüğe ulaştığınızda yufkanız hazır demektir. Yufkaları üst üste koyarken yapışmaması için aralarını unlamayı unutmayın.