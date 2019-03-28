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Yücel Yılmaz: "Bu iş tamam, hayırlı olsun"

Balıkesir’in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran’da Cumhur İttifakı adayları ile miting düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve ekibi büyük coşku içinde karşılandı.

28 Mart 2019 Perşembe 15:39
Yücel Yılmaz: "Bu iş tamam, hayırlı olsun"

Balıkesir’in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran’da Cumhur İttifakı adayları ile miting düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve ekibi büyük coşku içinde karşılandı.


’Körfez hizmet istiyor, Körfez Cumhur ittifakını istiyor’ diyen Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz’ı mitinglerde belediye başkanı gibi karşılayan binlerce Körfez halkı cumhur ittifakı adaylarını bağrına bastı.


Binlerce vatandaşın katılımı ile beş ayrı noktada Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları ile birlikte düzenlediği mitingler çok büyük ilgi gördü.Mitinglere Yılmaz’a AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, Cumhur İttifakı adayları Edremit Tuncay Kılıç, Burhaniye Necdet Uysal, Ayvalık, Nazmi Başaran, Gömeç Kazım Arslan, Havran Emin Ersoy ve Yücel Yılmaz’ın eşi Mehtap Yılmaz eşlik etti. Balıkesir, sanayi, tarım, turizm ve diğer ekonomik alanlarda ülkemizin lokomotif şehri rolünü üstlenerek, gelişen ve büyüyen Yeni Türkiye’nin yeni lider kenti olacağını yineleyen Yücel Yılmaz, bu hedeflerini Balıkesir’in 20 ilçesinde yaşayan vatandaşlarla beraber gerçekleştireceğini vurguladı. Körfez halkının kendisine ve ilçe belediye başkan adaylarına gösterdikleri teveccüh için çok mutlu olduğunu ve cumhur ittifakının Balıkesir’de işi bitirdiğini söyledi.


"BALIKESİR SADECE BİR ŞEHİR DEĞİLDİR"


Balıkesir’in sadece bir şehir olmadığına vurgu yapan Yılmaz, Balıkesir; verimli topraklarıyla tarım demektir, yenilenebilir enerji kaynakları demektir, doğa-kıyı-termal turizm demektir, konumuyla lojistik demektir, ulaşım ağlarıyla sanayi demektir, tüm bu özellikleriyle Balıkesir Türkiye demektir. On Yıldızlı Balıkesir için stratejik ilkelerimiz var; Kalkınan Balıkesir, Ulaşan Balıkesir, Yeşeren Balıkesir, Estetik Balıkesir, Yaşayan Balıkesir, Yenilenen Balıkesir, Kucaklayan Balıkesir, Ekolojik Balıkesir, Teknolojik Balıkesir, Dinamik Balıkesir. Projelerimizin tümünün merkezinde bu topraklar ve bu topraklarda yaşayan vatandaşlarımızın menfaati bulunmaktadır. Büyüyen bir Balıkesir’in yalnızca kendisine değil tüm Türkiye’ye fayda sağlayacağının, ülkemizin lider kentleri arasında yer alacağının bilincindeyiz.Şehrimizde refah seviyesinin yükseleceğine, artan refah seviyesi ile birlikte şehrimizin, keyifle yaşanacak çağa yakışır bir kent olacağına inancımız tamdır. Tüm bu hedeflere ulaşmamız için ihtiyacımız olan her şey bu topraklarda ve bu topraklarda yaşayan insanlarda mevcuttur. Bizim ihtiyacımız bu gücü ham olarak elinde tutan halkımızın desteğini alarak Balıkesir cevherini işlememiz için vatandaşlarımızın arkamızda olduğunu bilmektir" dedi.


"BALIKESİR İŞLENMEYİ BEKLEYEN BİR CEVHER"


Balıkesir’in, ülkemizin ekonomik atılım hamleleri içerisinde belirleyici bir unsur olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Devletimizin ekonomik kalkınma olanları arasında mutlak bir değerdir. Bulunduğu konum, kara-deniz-hava-demiryolu ulaşım olanakları, verimli tarım arazileri, doğal enerji kaynakları, turizm potansiyeli gibi konularda sahip olduğu olanaklar ile Balıkesir işlenmeyi bekleyen bir cevher durumundadır. Şehrimizin sahip olduğu tüm bu doğal olanaklar, doğru şekilde yönetildiğinde Balıkesir’i ülkenin en önemli ekonomik gücü durumuna getirecektir. Bu güç Balıkesir’in ve Balıkesirlilerin ekonomik refahının yükselmesi, yaşam kalitelerinin artması anlamına gelmektedir. Küçük esnaftan büyük işletmelere, işçiden, kırsal mahallerimizde yaşayan vatandaşlarımıza kadar toplumun her kesiminin emeğinin karşılığını misliyle alması emeğinin değer görmesi anlamına gelmektedir" dedi.


"İSTİHDAM VE GELECEK KAYGISI BİTECEK"


Balıkesir’in cumhur ittifakı ile elde edeceği güç, gençlerin, çocukların geleceğini güvence altına alacağını söyleyen Yılmaz, "İstihdam ile gençlerimiz gelecek kaygısı yaşamadan ait olduğu şehirden kopmadan iş hayatına atılabilecek ve birçok alanda kendi şehrine hizmet edecek ve bundan mutluluk duyacaktır. Bu hizmetler ile ticaret, turizm ve tarım gelişecek; kırsal mahallelerden, ilçelere, ilçelerden şehre her bir yerleşim alanının ihtiyaçları kısa sürede çözüme kavuşacak; böylece şehrimiz her alanda kaliteli bir hayat yaşayacaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:39
  1. doğa

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