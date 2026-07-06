İhan Fakılı’dan Beşiktaş taraftarına söz: Bu forma için her şeyimi vereceğim

Beşiktaş’ın yeni transferi İlhan Fakılı, siyah-beyazlı formayla hedeflerini ve heyecanını paylaştı.

Beşiktaş'a hoş geldin, kendini nasıl hissediyorsun?

Kendimi çok iyi hissediyorum, her şey yolunda.

Fransa'da doğup büyüdün ve şimdi yolun Beşiktaş ile kesişti, bu projeye "evet" demenin en büyük sebebi neydi?

Öncelikle Beşiktaş gibi büyük bir kulübe katılmak benim için büyük bir gurur. Ayrıca bu statta, bu muhteşem taraftarların önünde oynamak, bana büyük bir heyecan ve istek veriyor. Hocamın ve yönetimin bana duyduğu güven beni çok motive ediyor. Harika bir sezon geçirip Avrupa kupalarında boy göstermek için sabırsızlanıyorum.

Seni daha önce hiç izlememiş bir Beşiktaş taraftarına kendini nasıl anlatırsın? Sence sahada seni diğer oyunculardan ayıran en belirgin özelliğin ne?

Teknik özellikleriyle öne çıkan, taraftarların izlemekten keyif aldığı bir oyuncuyum. Sahada takımım adına belirleyici katkılar yapmayı umuyorum.

Kuzenin Kenan da Türkiye'de forma giyiyor. İkiniz de Fransa'da futbola başladınız. Şimdi ise yollarınız Türkiye'de kesişti. Bunu düşündüğünde neler hissediyorsun? Çocukken böyle bir günü hayal eder miydiniz?

Küçükken sokakta beraber oynardık, şimdi ise üst seviyede oynuyorum. Bu benim için bir rüya. Ona karşı oynamayı gerçekten çok istiyorum.

Tüpraş Stadyumu'nu ve Beşiktaş taraftarını bugüne kadar nasıl görüyordun? Siyah-beyazlı formayla ilk kez o atmosferi yaşayacağını düşündüğünde neler hissediyorsun?

Stadın çok ateşli bir atmosfere sahip olduğunu duydum, buna eminim. En ateşli taraftarlar olduklarına da kesinlikle inanıyorum.

Son olarak, Beşiktaş taraftarına ne mesaj vermek istersin?

Onlara; çok iyi bir sezon geçirmek, şampiyon olmak ve onları çok mutlu etmek istediğimi söylemek isterim. Baştan sona, bu forma için her şeyimi vereceğim.