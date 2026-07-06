Milletin parasıyla şov yapan CHP'li Tanju Özcan'ın foyası mahkemede patladı! Bakın kaç yıl hapis istemiyle yargılanıyor

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, Tanju Özcan’ın kurduğu BOLSEV Vakfı üzerinden dönen kirli çarklar tek tek deşifre edildi.

Vakıf adı altında para toplama tezgahı! Müteahhitleri haraca bağladığı iddiaları ayyuka çıktı!

Bolu'da faaliyet gösteren vatansever müteahhitlerden vakıf adı altında zorla milyonlarca liralık çek ve nakit para tahsil edildiği, vermeyenlerin ise belediyedeki işlerinin sinsi bürokratik engellerle tıkandığı iddiaları mahkeme salonunda yankılandı. Şehrin tanınmış müteahhitlerinden Nazmi Güzel'den "reklam" kılıfıyla 1,5 milyon liralık çek alındığının belgelenmesi üzerine kıvırmaya çalışan Özcan, suçu apar topar belediye çalışanlarına atmaya yeltendi. İş adamlarını odasına çağırıp vakıf için pazar pazarlıklar yaptığı ortaya çıkan CHP'li başkan, mahkemede kendini savunmak yerine çirkin ithamlarla şikayetçi iş adamlarına "şark kurnazı" diyerek çamur atmaya çalıştı.

Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 263 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında hakkındaki iddiaları reddederek, iddianamede kendisine veya yakınlarına haksız menfaat sağladığına dair hiçbir delil ve tespit bulunmadığını savundu.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından spor salonunda görülen davanın öğleden sonraki oturumunda, Tanju Özcan’ın savunması alındı. Hakkındaki 178 sayfalık iddianamede kendisine veya yakınlarına menfaat sağladığına yönelik herhangi bir somut delil bulunmadığını öne süren Özcan, yolsuzluk iddialarını reddetti. Özcan, "Bana atfedilen yolsuzluksa kendime ve yakınlarıma menfaat sağlamış olmam gerekiyor. 178 sayfalık iddianameyi didik didik ettim. Şimdi burada iddianamemin 178 sayfasında, ’Tanju Özcan şu eylemde kendisine, yakınlarına, çocuklarına menfaat sağlamış’ ibaresini göremedim. Kamu kaynakları cebe indirmeden yolsuzluk olmaz. Kamunun veya belediyenin hangi işlem ve ihalesinde usulsüzlük var. Ben iddianamede bu soruların cevabını bulamadım. MASAK raporu iddianamede yok. Titizlikle saklanan bir MASAK raporu var. Belediyenin imar uygulamalarından Tanju Özcan kendine veya başkasına menfaat sağlamış iddiası var mı? BOLSEV Vakfı paralarını yakınlarına veya cebime indirmişim iddiası var mı, bu da yok. Tüyü bitmemiş yetimin bir kuruşunu cebime indirmemişim utanıyorum. Hangi belediyeye operasyon olsa Bolu Belediyesi’nin görüntüsü var. Cebime indirdiğimiz para yok, niye yargılanıyoruz?" dedi.

İçi sızlıyormuş

İddianamede yer alan BOLSEV Vakfı ile ilgili suçlamalara da değinen Özcan, vakfın öğrencilere burs vermek, huzurevi yapmak ve ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak gibi sosyal amaçlarla kurulduğunu anlattı. Vakfın kuruluş sürecinde şeffaflığı esas aldıklarını belirten Özcan, "Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düşman hukuku şeklinde davrandığını biliyorum. MASAK denilince bütün operasyonlarda Allah kelamı gibi. MASAK raporu bizde de alınmış, ’şüpheli hareket izlenmemiş’ deniliyor. İçim sızlıyor. Adaletin olan güvenin sarsılmasının nedeni bazı cumhuriyet savcılarının uygulamaları. Ben AK Partili belediye başkanı olsaydım yemin ediyorum bırakın tutuklanmayı yılın belediye başkanı ödülünü alırdım. O yüzden adalet önünde kendimi eşit hissetmek istiyorum. Bir yandan çok mutluyum 40 günlükken kucağıma bir çocuk getirdi. ’2 milyon dolar para bulunmazsa çocuk ölecek’ dediler. 2 milyon dolar parayı topladık ve çocuk iyileşti. Ne için yaptık? Allah rızası için yaptık. Boluspor seçimi oluyor, başkan geliyor destek istiyor. Ne diyeyim? ’Banane Boluspor’dan’ mı diyeceğiz. Bizim talihsizliğimiz burada. Belediye başkanı olunca ’Yok’ diyemiyorsunuz. Bu görevde insanlar sizi nüfusunuzu kullanmaya mecbur bırakıyor" diye konuştu.

"Hiç bu kadar rahat iftira atan adam görmedim"

Bolu’da müteahhit olan Nazmi Güzel’den vakıf için zorla para alındığı iddialarına da yanıt veren Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Nazmi Güzel’i yıllar öncesinden tanırım hiçbir zaman yakınlığım olmadı. 2025 yılının ilk aylarında beni ziyarete geldi. 5’inci katta çalışıyordum. ’Vakıfla ilgili çalışma yapıyoruz’ diye söyledik. ’Biz de Bolu’da iş yapıyoruz, üzerimize düşeni yapalım’ dedi. ’Boluspor için daha önce istedik, vermedin’ dedik. Biz onunla rakam konuşmadık. Ali Sarıyıldız aradı. ’1,5 milyonluk çek verdi’ dedi. ’Nazmi Güzel reklam sözleşmesi yapmıyor’ dedi. ’O zaman parasını iade edin’ dedim. Bu adamın parasını Ali Sarıyıldız’a ne yapıp edip göndermesini söyledim. Gözaltına alınmadan iki gün önce benim yanıma Cihan Tutal ile birlikte geldi. ’1,5 milyonluk reklam vermişsin, sözleşme yapmamışsın. Git Ali Sarıyıldız’a İBAN ver, paranı iade edeceğiz. Seninle çalışmak istemiyoruz’ dedim. Şark kurnazı bir adam Nazmi Güzel. Savcı da dememiş ki, ’Belediyede hangi işin yürümedi’. Belediye ile ilgili adamın işi yok. Tutuklanınca olmayacak iftiralar atıyor. Hiç bu kadar rahat iftira atan adam görmedim. Nazmi Güzel’in eşi hukuk fakültesini bitirmiş belediyede hukuk biriminde çalışmak istedi. ’Hiç avukatlık yapmamış birine bu görevi veremem’ dedim. ’Şımarıkça taleplerle bana gelme’ diye de kendisine söyledim."

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