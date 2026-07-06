Trump’ın kalacağı otelin tam karşısına asıldı: Dışarı her baktığında Filistin’i görecek
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelecek ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’da konaklayacağı otelin etrafındaki güvenlik önlemleri otelin karşısındaki apartmana büyükçe bir Filistin bayrağı asıldı.
Bu yıl 36’ncısı düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump’ın konaklayacağı otelin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.
Zirve hazırlıkları çerçevesinde bölgede polis ekipleri geniş çaplı tedbir alırken, Trump’ın kalacağı otelin karşısında bulunan bir apartmanın ön cephesine Filistin bayrağı asıldığı görüldü.