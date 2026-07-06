Yolsuzluğu görme, sözde sanatı öv! Sevsinler sizin gazeteciliğinizi...

Yolsuzluk furyasının estiği belediyenin geri dönüşüm, kültür ve sanat çalışmalarını yerinde inceleyen Ağırel, “Türkiye’nin farklı kentlerinde çok sayıda kamu binası gördüm ancak sanatın bu kadar görünür olduğu, eserlerin günlük yaşamın bir parçası hâline getirildiği başka bir kamu binasına şahit olmadım. Tepebaşı Belediyesi hizmet binası adeta bir sanat galerisi gibi. Tepebaşı Belediyesi Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu uygulamaları herkesin bilmesi gerekiyor” sözlerini sarf etti.

EYLEMİ BAŞKA, SÖYLEMİ BAŞKA

Kendisini dürüst ve tarafsız gazeteci olarak tanıtan, yolsuzlukları ortaya çıkaran gazeteci olarak lanse edilen ve geçtiğimiz ay akit'in yaptığı bir haber için 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açarak, 'yolsuzluklarını gizlediği hiç kimse olmadığını' iddia eden Murat Ağırel'in bu söylemi ile gerçeklerin hiç de örtüşmediği ortaya çıktı.

20 gün önce Tepebaşı Belediyesi'nde çalışan üst düzey bürokratların tutuklanması ile ilgili tek satır kaleme alamadığı gibi, olaydan iki hafta sonra eşi ile birlikte yolsuzluktan bürokratları tutuklanan belediyeyi ziyaret edip övgülerde bulunan Murat Ağırel'in gazetecilik söylemindeki çelişkisi gözler önüne serildi.

BUNLAR NE PEKİ AĞIREL?

Eskişehir merkezli, Ankara ve Adana'da 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, 33'ü Tepebaşı Belediyesinde görevli olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda, aralarında belediye başkan yardımcısı S.Y. ile Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü Ö.E'nin de bulunduğu 23 zanlı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 35 kişinin de emniyette ifadelerine başvurulduğu öğrenilmişti. Operasyonun devamında belediye başkan yardımcısı B.Ç. ile bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 25'e yükselmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ö.E'nin Keskin Mahallesi'ndeki ikametinin bahçesinde yapılan aramada, toprağın altına gizlenmiş bir oda tespit edilmişti.