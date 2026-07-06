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Gündem Bakan Ersoy'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği
Gündem

Bakan Ersoy'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği

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Bakan Ersoy'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, Estonya Başbakanı Kristen Michal ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden liderleri Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Bakan Ersoy, zirve dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret eden Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, Estonya Başbakanı Kristen Michal ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

 

Karşılamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşen 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında ülkemizi ziyaret eden Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Sayın Gordana Siljanovska-Davkova, Estonya Başbakanı Sayın Kristen Michal ve Avrupa Komisyonu Başkanı Sayın Ursula von der Leyen'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık." ifadelerini kullandı.7

Zirvenin önemine dikkat çeken Ersoy, "Zirvenin müttefiklerimiz arasındaki iş birliğini ve ortak güvenlik anlayışını daha da güçlendirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde, savunma yatırımlarının artırılması kapsamında atılan adımlar ile İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki çalışmaları 360 derecelik bir bakış açısıyla değerlendirilecek. Liderler ayrıca Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunacak; Ukrayna'daki son durum ile İttifakın güneyinde yaşanan güncel gelişmeleri ele alacak.

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