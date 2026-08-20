  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kirli çamaşırları ortaya dökülen İmamoğlu çirkefleşti: Alçak adam! Kendi partilisinin saldırısını “bazı kesimlere” bağlayan ifadesinden geri adım attı! İstanbul Valisi Davut Gül'den, Akit TV'de önemli açıklamalar Tekstil atölyesinden cephanelik çıktı! 100 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi İsrail'in beslemeleri halkı sokağa dökmek için her yolu deniyor Başkan Erdoğan, dünyaya seslendi: Mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz Trump'tan İran için sürpriz çıkış: Belki müzakerelere döneriz DEM Parti, 4 belediye başkanını görevden uzaklaştırdı! İran ABD'ye iki seçenek bıraktı: İkisinin de sonu ağır! Hamas'tan İsrail'in alçak saldırılarına sert tepki: Katil Netanyahu müzakereyi sabote ediyor
Gündem Yücel Kaya'dan Türker Ertürk'e sert tepki: Türk düşmanlığı daha nasıl olur?
Gündem

Yücel Kaya'dan Türker Ertürk'e sert tepki: Türk düşmanlığı daha nasıl olur?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yücel Kaya'dan Türker Ertürk'e sert tepki: Türk düşmanlığı daha nasıl olur?

Yeni Akit yazarı Yücel Kaya, bugünkü “Türk düşmanlığı daha nasıl olur?” başlıklı yazısında emekli Amiral Türker Ertürk'ün gündeme gelen sözlerini değerlendirdi. Ertürk'ün “Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak” sözlerine sert tepki gösteren Kaya, “Hükümete kızmanın bedelini millet niye ödesin?” diye sordu.

Yeni Akit yazarı Yücel Kaya, bugünkü köşe yazısında emekli Amiral Türker Ertürk'ün televizyon ekranlarında sarf ettiği ve savcılık ifadesinde kendisine ait olduğunu kabul ettiği belirtilen sözleri gündemine taşıdı.

Kaya, bir hükümete muhalefet etmenin demokratik bir hak olduğunu ancak meselenin Türk halkının dış güçler tarafından “cezalandırılması” ihtimaline getirilmesinin sıradan bir muhalefet söylemi olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

“Türk halkının suçu ne?”

Ertürk'ün “Demokratik girişimlerle bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak” sözlerine dikkat çeken Kaya, şu soruları yöneltti:

“Hükümete kızmanın bedelini millet niye ödesin? Türk halkının suçu ne? Millet sizin istediğiniz partiye oy vermedi diye uluslararası güçlerin uygulayabileceği bir ‘ceza’ neden siyasi hesapların içerisinde konuşuluyor?”

Kaya, Türkiye'de iktidarların sandık yoluyla değişeceğini belirterek siyasi iktidarla devlet ve millet arasında ayrım yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“Bu söylem Türk düşmanlığıdır”

Yücel Kaya, yazısında “Erdoğan başka şeydir, Türkiye başka şeydir. AK Parti başka şeydir, Türk milleti başka şeydir” ifadelerini kullanarak, bir hükümete karşı çıkarken Türkiye'nin ve Türk milletinin zarar görmesinin göze alınamayacağını belirtti.

Ertürk'ün sözlerini sert bir dille eleştiren Kaya, “Ben bunun adını koyarım: Bu söylem Türk düşmanlığıdır” dedi.

Ertürk'ün PYD sözlerini de hatırlattı

Kaya, Ertürk'ün “Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik eleştirileri ile geçmişte PYD konusunda kullandığı ifadeleri de karşılaştırdı.

Ertürk'ün daha önce Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin de içerisinde bulunduğu federatif bir yapıya ilişkin olumlu sözlerini hatırlatan Kaya, Türkiye'nin terör nedeniyle yaklaşık yarım asırdır yaşadığı acıyı sona erdirmeyi amaçlayan sürece karşı çıkmasını eleştirdi.

“Bu millet dışarıdan gelecek cezayla terbiye edilemez”

Kaya, yazısının sonunda siyasi görüşlerden bağımsız olarak herkesin Türkiye konusunda ortak bir çizgide buluşması gerektiğini vurguladı.

“Türkiye'nin hesabını Türk milleti görür. Hükümeti beğenmiyorsanız sandık orada. Erdoğan'ı istemiyorsanız milleti ikna edin” diyen Kaya, yazısını şu soruyla tamamladı:

“Kendi siyasi hedefiniz gerçekleşmediğinde Türk halkının uluslararası girişimlerle cezalandırılabileceğinden söz ediyor, ‘acılı ya da acısız’ bir değişimi dillendiriyorsanız... Türk'e düşmanlık etmek için daha ne yapmak gerekiyor?”

YÜCEL KAYA'NIN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

Eski Türkiye artığı Türker Ertürk gözaltına alındı
Eski Türkiye artığı Türker Ertürk gözaltına alındı

Gündem

Eski Türkiye artığı Türker Ertürk gözaltına alındı

Türker Ertürk tutuklandı
Türker Ertürk tutuklandı

Gündem

Türker Ertürk tutuklandı

Ali Karahasanoğlu’ndan Türker Ertürk çıkışı: "Artık hesap verme vakti"
Ali Karahasanoğlu’ndan Türker Ertürk çıkışı: “Artık hesap verme vakti”

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Türker Ertürk çıkışı: “Artık hesap verme vakti”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23