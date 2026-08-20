Yücel Kaya'dan Türker Ertürk'e sert tepki: Türk düşmanlığı daha nasıl olur?

Yeni Akit yazarı Yücel Kaya, bugünkü köşe yazısında emekli Amiral Türker Ertürk'ün televizyon ekranlarında sarf ettiği ve savcılık ifadesinde kendisine ait olduğunu kabul ettiği belirtilen sözleri gündemine taşıdı.

Kaya, bir hükümete muhalefet etmenin demokratik bir hak olduğunu ancak meselenin Türk halkının dış güçler tarafından “cezalandırılması” ihtimaline getirilmesinin sıradan bir muhalefet söylemi olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

“Türk halkının suçu ne?”

Ertürk'ün “Demokratik girişimlerle bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak” sözlerine dikkat çeken Kaya, şu soruları yöneltti:

“Hükümete kızmanın bedelini millet niye ödesin? Türk halkının suçu ne? Millet sizin istediğiniz partiye oy vermedi diye uluslararası güçlerin uygulayabileceği bir ‘ceza’ neden siyasi hesapların içerisinde konuşuluyor?”

Kaya, Türkiye'de iktidarların sandık yoluyla değişeceğini belirterek siyasi iktidarla devlet ve millet arasında ayrım yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“Bu söylem Türk düşmanlığıdır”

Yücel Kaya, yazısında “Erdoğan başka şeydir, Türkiye başka şeydir. AK Parti başka şeydir, Türk milleti başka şeydir” ifadelerini kullanarak, bir hükümete karşı çıkarken Türkiye'nin ve Türk milletinin zarar görmesinin göze alınamayacağını belirtti.

Ertürk'ün sözlerini sert bir dille eleştiren Kaya, “Ben bunun adını koyarım: Bu söylem Türk düşmanlığıdır” dedi.

Ertürk'ün PYD sözlerini de hatırlattı

Kaya, Ertürk'ün “Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik eleştirileri ile geçmişte PYD konusunda kullandığı ifadeleri de karşılaştırdı.

Ertürk'ün daha önce Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin de içerisinde bulunduğu federatif bir yapıya ilişkin olumlu sözlerini hatırlatan Kaya, Türkiye'nin terör nedeniyle yaklaşık yarım asırdır yaşadığı acıyı sona erdirmeyi amaçlayan sürece karşı çıkmasını eleştirdi.

“Bu millet dışarıdan gelecek cezayla terbiye edilemez”

Kaya, yazısının sonunda siyasi görüşlerden bağımsız olarak herkesin Türkiye konusunda ortak bir çizgide buluşması gerektiğini vurguladı.

“Türkiye'nin hesabını Türk milleti görür. Hükümeti beğenmiyorsanız sandık orada. Erdoğan'ı istemiyorsanız milleti ikna edin” diyen Kaya, yazısını şu soruyla tamamladı:

“Kendi siyasi hedefiniz gerçekleşmediğinde Türk halkının uluslararası girişimlerle cezalandırılabileceğinden söz ediyor, ‘acılı ya da acısız’ bir değişimi dillendiriyorsanız... Türk'e düşmanlık etmek için daha ne yapmak gerekiyor?”

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