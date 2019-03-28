Yüce, Ferizli’de mitinge katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ekrem Yüce, Ferizli’de gerçekleştirilen mitinge katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ekrem Yüce, Ferizli’de gerçekleştirilen mitinge katıldı. Ferizli Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İsmail Gündoğdu ve coşkulu kalabalığın yer aldığı miting programında konuşan Başkan Adayı Ekrem Yüce, birlik ve beraberliğin karşısında hiçbir gücün duramayacağını belirterek birliktelik vurgusunda bulundu. Törende söz alan Ferizli Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İsmail Gündoğdu, "Ferizli’de en büyük projemiz gönüllere girmek olacak. Doğup büyüdüğüm ilçeme hizmet sunacağım. Kendimi borçlu hissediyorum ve hizmetlerimizle bu borcumuzu ödeyeceğiz. Ferizlimizin geleceği parlak. Organize Sanayi Bölgemiz bitince 3. OSB’ye kavuşmuş olacağız. Karasu’da BMC’nin savunma sanayi üssü açılacak. OSB’de genişleyecek. 35 bin kişiye iş istihdamı açılacak. Bu durum ilçemizin genişlemesine ve esnaflarımızın yeni iş alanları açılmasını sağlayacak. Hep birlikte bu gelişmeyi planlayacağız. Çok daha güzel bir Ferizli’yi hep birlikte oluşturacağız. Borçla iş yapan bir Ferizli değil, kendi kendine yeten bir Ferizli olacağız. Gün birlik olma, kardeş olma günüdür" dedi.

Ferizli’de büyük bir heyecanla programı takip eden tüm vatandaşları selamlayarak sözlerine başlayan Başkan Adayı Ekrem Yüce ise, "31 Mart günü çok önemli ve çok ciddi bir seçime giriyoruz. Bu seçim sadece bir yerel yönetim seçimi değil, ülkemizin bekasını ilgilendiren çok önemli bir seçimdir. İnşallah bizim kaybetmemizi bekleyenleri sevindirmeyeceğiz. Son ana kadar çalışacağız, durmayacağız, koşacağız. İlmek ilmek Sakarya’yı dokuyoruz. İnşallah hemşerilerimizin teveccühü ile 31 Mart Sakarya’nın bayramı olacak" diye konuştu.

Başkan Adayı Ekrem Yüce sözlerinin devamında, “Seçimlere artık çok kısa bir süre kaldı. Bu süre içerisinde şu 3 kelimeyi iyice tahlil etmeliyiz. İlk olarak tefekkür edeceğiz. Memleketimizin dünü ve bugününü düşünerek yarınının nasıl olacağını düşüneceğiz. Bugün başka yerlerde olabileceğimizi düşünecek, böyle bir davanın içerisinde milletimize ve memleketimize hizmet sunduğumuz için şükredeceğiz. Tevekkül edeceğiz ve son olarak da tebessüm edeceğiz. Bu 3’ünü uyguladığımız takdirde başarı kaçınılmaz olacaktır" ifadelerini kullandı.