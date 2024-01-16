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Gündem Yüce Allah yağdırıyor İSKİ övünüyor!
Gündem

Yüce Allah yağdırıyor İSKİ övünüyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-16 01:45:00 -
Yüce Allah yağdırıyor İSKİ övünüyor!

İSKİ, yağan yağmurun bolluğunu bir hizmetmiş gibi İstanbulluya yutturmaya çalışıyor.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Murat Kurum'u açıkladığı günden beri uykuları kaçan Ekrem İmamoğlu İstanbulluya hizmet yutturma çabasını sürdürüyor.

Kar felaketinde İngiliz Büyükelçi ile balıkçı lokantasında yakalanan, selde de kar tatilinde olduğu ortaya çıkan, seçim sürecinde Cumhurbaşkanı adayı olma hayali gerçekleşmeyince, "Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı" diye uydurulan sıfatla şehir şehir meydanlarda dolaşan, o da olmayınca CHP Genel Başkanlığı'na oynayan ve onu da beceremeyince ardında bıraktığı İstanbul'a sunacak bir hizmet bulamayan İmamoğlu, yüce Allah'ın yağdırdığı yağmuru başarı diye yutturmaya çalışıyor.

CHP'li İmamoğlu yönetiminde İSKİ, son dönemde yaşanan yoğun yağışı "baraj doluluk oranı" başarısı diye servis etti.

İSKİ'den yapılan son açıklamada, "İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. Su seviyesi son olarak yüzde 58,3 ölçüldü. İşte 16 Ocak 2024 İstanbul barajları doluluk oranları" ifadeleri kullanıldı.

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