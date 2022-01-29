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Ekonomi YÜ araştırma görevlisi alacak
Ekonomi

YÜ araştırma görevlisi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 11 araştırma görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 13:36:00 -
YÜ araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Yaşar Üniversitesi ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”te  belirtilen  şartları  yerine getirmiş olmak kaydıyla, araştırma görevlileri alınacak.

Genel Şartlar:

657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımak,

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde  100  üzerinden  en  az  70  puan  almış  olmak  (ALES  sınav  muafiyetinden  yararlanacak adayların,  ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  ALES  puanı  70  olarak  kabul edilir.  ALES  sınavı,  sonuçların  açıklanma  tarihinden  itibaren  5  yıl  için  geçerlidir;  28  Ocak 2017’den sonra alınmış belgeler kabul edilir).

Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not  sistemlerinin 100’lük not  sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim   Kurulu   kararıyla   belirlenir.   Diğer   not   sistemlerinin   100’lük   not   sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

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