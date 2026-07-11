Van'da dokuz gün sürecek kültür, sanat ve lezzet şöleni başladı...

Alpaslan, 2021 yılında tek şehirle başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bugün yedi bölge ve 26 şehirde dünya çapında bir kültür sanat markasına dönüştüğünü belirterek festivalin kapsayıcılığı ve katılımcı sayısı itibariyle dünyanın en büyük organizasyonlarından biri konumunda olduğunu ifade etti. Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin şehirlerin marka değerini artırdığını, kültürel mirası görünür kıldığını, etkinliklerle kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırdıklarını ve şehir dışından gelen ziyaretçilerle yerel esnafa, otellere, restoranlara can suyu olduğunu ve böylece bu mirasın ekonomik değere de dönüştüğünü sözlerine ekledi. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 25 Nisan’da Şanlıurfa’da başlayıp 15 Kasım’da Adana’da sona erecek olan 234 günlük maratonla dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliğini perçinlediklerini belirten Alpaslan, Cumhuriyetin 100. Yılında Avrupa Festivaller Birliği üyesi yapılan bu büyük markayla şehirleri kültürle büyütmeye devam edeceklerini söyledi.