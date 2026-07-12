Sakarya'da her sofra farklı bir hikaye, farklı bir kültür
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez düzenlenen Sakarya Kültür Yolu Festivali, şehrin köklü mutfak mirasını yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturdu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) projelendirdiği Lezzet Noktası seçkisinde yer alan 50 restoranda Islama Köfte’den Adapazarı Kabak Tatlısı’na, Çerkez Tavuğu’ndan Dartılı Keşkek’e, Cevizli Lokum’dan yöresel tatlara uzanan lezzet şöleni büyük ilgi gördü. Sakarya’nın imza yemekleri ziyaretçilerden tam not alırken, kent festival boyunca yalnızca kültür ve sanatla değil, lezzetleriyle de öne çıktı.