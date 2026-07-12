Sakarya'da her sofra farklı bir hikaye, farklı bir kültür

Festivalin ev sahibi şefi ve araştırmacısı Vedat Başaran, Sakarya mutfağının yalnızca Islama Köfte ve kabak tatlısından ibaret olmadığını, farklı coğrafyalardan gelen toplulukların oluşturduğu güçlü bir gastronomi mirasına sahip olduğunu söyledi. Adapazarı’nın tarih boyunca önemli bir geçiş noktası olduğunu belirten Başaran, göçlerle şekillenen bu çok kültürlü yapının mutfağa büyük zenginlik kattığını ifade etti. Sakarya’nın henüz geniş kitleler tarafından keşfedilmemiş çok sayıda geleneksel ürüne sahip olduğunu vurgulayan Başaran, evlerde yaşatılan tariflerin restoranlarda sunulmasının gastronomi turizmi açısından büyük değer taşıdığını dile getirdi. Sakarya’yı ziyaret edenlere coğrafi işaretli Islama Köfteyi, çarşı kültürünün önemli temsilcileri olan çorbacıları ve Adapazarı Kabak Tatlısı’nı tavsiye eden Başaran, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında oluşturulan Lezzet Noktalarının yalnızca restoranları değil, üreticileri, kooperatifleri ve yerel işletmeleri de desteklediğini söyledi.