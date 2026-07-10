Kalyon Kültür’den Anadolu temalı sergi: ‘Güneşin Kıyısı’ sanatseverlerle buluştu

Serginin açılış konuşmasını yapan Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu: “Bugün güneşin ışığında; sanatın, estetiğin ve kültürün rehberliğinde Anadolu'nun kadim hafızasına doğru anlamlı bir yolculuğa çıkıyoruz. Her biri birbirinden değerli beş sanatçımız, İstanbul’un sokaklarından Çanakkale’nin kıyılarına, Trabzon’un yamaçlarından Anadolu’nun kırlarına, Antik kentlerin taşlarından, modern kentlerin yaşayışlarına hayatı ve hafızayı tuvallerine taşıdılar. Kıymetli sanatçılarımız özellikle Anadolumuzu kendi özgün sanatsal yaklaşımlarıyla resmettiler. Anadolu hiçbir zaman tek renkten ibaret olmadı. Her köşesi ayrı bir ses, her şehri ayrı bir nefes, her mevsimi ayrı bir hikâye taşıdı. Anadolu, rengi çok ama ruhu tek; sesi çok ama sözü tek; yolu çok ama özü tek olan büyük bir kardeşlik mozaiğidir. Ülkemizde gerçekleştirilen NATO Zirvesi de Türkiye’nin dünyaya verdiği güçlü bir mesajdır. Barışın, diyaloğun ve kardeşliğin merkezi olan ANADOLU, bugün de küresel meselelerin çözümünde güven veren bir buluşma noktasıdır. Farklılıkları bir araya getiren, diyaloğu ve barışı önceleyen bu kadim Anadolu toprakları dün olduğu gibi bugün de insanlığı ortak değerlerde buluşturmaya devam etmektedir. Çünkü, Anadolu’nun özü kardeşliktir. Kardeşliğin olduğu yerde ise umut, huzur ve gelecek vardır. Kalyon Kültür olarak sanatı yalnızca estetik bir üretim alanı olarak görmüyor; insanı zenginleştiren, hafızayı diri tutan, kültürümüzü geleceğe taşıyan güçlü bir emanet olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; bir milletin kültürü ne kadar güçlü yaşatılırsa, geleceği de o kadar sağlam inşa edilir. Bu anlayışla 2020 yılından bu yana Kalyon Kültür çatısı altında; 17 sergi gerçekleştirdik, yaklaşık 100 bin ziyaretçimizi ağırladık, 400'e yakın atölyeyle 8 bini aşkın misafirimizle buluştuk. “Geçmişe Vefa, Geleceğe Değer” anlayışıyla bundan sonra da sanatçılarımızı desteklemeye ve sanatseverlerle buluşturmaya, çocuklarımızı kültür ve sanatla erken yaşta tanıştırmaya, medeniyetimizin kadim mirasını yarınlara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.”